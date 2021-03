Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó que los consulados de México en Estados Unidos hayan apoyado a Yazmín Esquivel Mossa y a Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a vacunarse contra el Covid-19), en aquel País.

”Cada semana informamos sobre la vacunación que están promoviendo los consulados para las y los mexicanos que están en los Estados Unidos. Respecto a este viaje nos envió Dolia Estévez una serie de preguntas, derivadas, supongo, de la nota que me estás refiriendo”, indicó el Canciller.

”Lo que yo tengo conocimiento es que asistió la ministra Esquivel [Mossa], efectivamente, eso es así, el reporte que me dio el cónsul [Rubén Minutti Zanatta], participó en un evento respecto a una sala de lactancia”, abundó el titular de la SRE.

”Pero el Consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella, ni de ningún otro funcionario de México. Es más, no tienen autorización de hacerlo. Yo ya, hoy en la mañana, voy a pedir al Órgano Interno de Control, que revise eso, pero cualquier otro caso que se dé”, enfatizó Ebrard Casaubón.

”Dicho de otro modo, los consulados de México, son 50, en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México, y el cónsul ayer me ratificó que no fue así, que no tiene participación en ello. Tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación”, finalizó el Canciller.

Este mismo día, la periodista Dolia Estévez reveló en su columna de opinión, publicada en el medio digital SinEmbargo, que “cuando menos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viajaron a San Antonio [Texas] con el propósito de vacunarse contra la Covid-19”.

Los presuntos implicados son la ministra Yazmín Esquivel Mossa, y su marido, el empresario constructor José María Riobóo Martín, quienes “volaron a esa ciudad en jet privado el 1 de febrero, mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán lo hizo en otro momento”.