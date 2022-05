SSPC afirma que en 2022 solo van 9 periodistas asesinados, no 11; ‘casos sustentados’, dice subsecretario

Ricardo Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), aseveró que el Gobierno Federal únicamente contabiliza nueve casos de periodistas asesinados en lo que va de este año, no 11, cifra referida por organizaciones no gubernamentales.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal detalló que estos nueve casos de periodistas asesinados están plenamente soportados en actuaciones ministeriales y en testimonios de los familiares.

“En lo que va del presente año hay nueve casos, se ha dicho que son 11, nosotros señalamos que son nueve. Todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalía e incluso en testimonios de familiares de las víctimas, quienes refirieron cuál era la principal actividad de sus familiares victimados, por eso razón se ha llegado a esta cifra, lo que no implican que no sean homicidios que se estén persiguiendo para que no haya impunidad”, puntualizó el Subsecretario.

Mejía Berdeja apuntó que por estos nueve casos de asesinatos de periodistas, hasta el momento hay 21 detenidos o buscados por las autoridades, así como 16 vinculados a proceso penal, como presuntos responsables de dichos crímenes.

ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO

En lo que va de este 2022 van 11 periodistas asesinados en México; José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo; Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, en Cosolecaque, Veracruz, el 9 de mayo.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la ONG Artículo 19 ha documentado 154 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 140 son hombres y 14 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 34 en el actual, de Andrés Manuel López Obrador.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) Federal, en lo que va de la Administración encabezada por López Obrador -desde el 1 de diciembre del 2018 y hasta el jueves 5 de mayo del 2022-, han sido asesinados un total de 59 comunicadores, y el 90 por ciento de estos crímenes están impunes.