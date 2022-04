SSPC critica ‘impunidad’ del Parlamento Europeo por casos de asesinatos de periodistas

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, criticó al Parlamento Europeo por no reconocer los avances en las investigaciones de los casos de periodistas asesinados en México, y aseguró que no rectificar su posición también es impunidad.

El funcionario federal destacó que cuando el Parlamento Europeo condenó a México por los asesinatos de periodistas, no consideró las detenciones y las investigaciones que realiza el Gobierno Federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin ninguna consideración de esta naturaleza calificó al Gobierno de México y criticó de manera infundada porque no había elementos como el año más mortífero en materia de periodistas”, acusó el subsecretario de la SSPC.

“El Parlamento Europeo que no ha rectificado, ni ha atenuado su posición, no obstante todas las detenciones, todas las vinculaciones y todos los esclarecimientos de los casos. Y esto también es impunidad porque no se puede señalar actos y luego no reconocer cuando hay detenciones”, agregó Mejía Berdeja.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal aseguró que hay 19 personas detenidas y 16 vinculadas a proceso por el asesinato de seis periodistas en lo que va del 2022 y presentó avances de algunos casos.

En cuanto al periodista José Luis Gamboa Arenas, ocurrido el 10 de enero del 2022, el puerto de Veracruz, Mejía Berdeja informó que se detuvo a Eduardo “N” por homicidio calificado y hay otra orden de aprehensión pendiente de concretar.

En el caso de Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista asesinado el 17 de enero del 2022, en Tijuana, Baja California, el funcionario federal detalló que hay 10 personas vinculadas a proceso, relacionadas con el mismo grupo delictivo que mató a la periodista Lourdes Maldonado López.

“Se ha logrado identificar que los presuntos homicidas pertenecen al mismo grupo delincuencial al que privó de la vida a Lourdes Maldonado”, asesinada el 23 de enero del 2022, también en Tijuana.

Asimismo, en el caso del periodista Héber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero del 2022, en Salina Cruz, Oaxaca, hay dos personas vinculadas a proceso. Por el asesinato del periodista Hernández, ocurrido el 4 de marzo del mismo año, en Fresnillo, Zacatecas, hay un hombre vinculado a proceso.

Sin embargo, en el caso del periodista Armando Linares López, asesinado el 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán, hay dos órdenes de aprehensión contra dos hombres, pero ninguno ha sido detenido, reconoció Mejía Berdeja.

ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO EN 2022

En lo que va de este 2022 van ocho periodistas asesinados en México; José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; y, Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la ONG Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 32 en el actual, de Andrés Manuel López Obrador.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) Federal, en lo que va de la Administración encabezada por López Obrador -desde el 1 de diciembre del 2018 y hasta el viernes 16 de marzo del 2022-, han sido asesinados un total de 57 comunicadores, y el 90 por ciento de estos crímenes están impunes.