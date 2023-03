Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, respetar la soberanía de Estados Unidos, luego de que el político tabasqueño amagó con iniciar una campaña para votar en contra de algunos legisladores del Partido Republicano, por sus propuestas para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, solicitudes que aumentaron tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos fueron asesinados.

Cuestionado por el senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, respecto a si condenaba el amago del mandatario mexicano, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental aseguró que el Gobierno encabezado por el presidente Joseph Biden respetaba la soberanía mexicana y que solicitaba lo mismo por parte del político tabasqueño, para los asuntos internos estadounidenses.

“Así como nosotros respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador que respete nuestra soberanía”, respondió Nichols a la pregunta del senador Hagerty, quien había descrito las declaraciones del mandatario mexicano, como una amenaza de interferencia directa en las elecciones estadounidenses y solicitó al Subsecretario de Estado confirmar estar en contra a dichas acciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 9 de marzo de 2023, que su Administración no iba a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en México, mucho menos fuerzas armadas extranjeras en territorio mexicano.

El mandatario nacional dijo esto durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Centro de Inteligencia de la Plataforma México, de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal -cuyo titular era Genaro García Luna, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, ubicado en la Avenida Constituyentes, colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

El político tabasqueño calificó como una ofensa y una falta de respeto a la soberanía mexicana, la propuesta de legisladores republicanos de usar al Ejército de Estados Unidos en México contra el fentanilo. Además, dijo que la iniciativa de los legisladores republicanos, además de irresponsable, era una ofensa al pueblo de México.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos, que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio [...] Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese Partido [Republicano], por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, advirtió el presidente mexicano.

López Obrador agregó que México no era un protectorado de Estados Unidos y cuestionó que dicho país no combatiera a los cárteles del narcotráfico. Asimismo, subrayó que los senadores y congresistas republicanos no hablaban de la venta de armas que se realizaba en su territorio.

“A México se le respeta; no somos protectorado de Estados Unidos ni colonia de Estados Unidos. Somos un país libre, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos aquí no producimos fentanilo y no tenemos consumo”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero ¿por qué ellos no combaten el consumo, ni la distribución de los carteles de Estados Unidos? que se encargan de distribuir, y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿por qué no atienden el problema grave de descomposición social? ¿por qué no atemperan el consumo de drogas? ¿por qué permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos?”, cuestionó el mandatario mexicano.

“¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control?, el 80 por ciento de las armas que se utilizan en México provienen de Estados Unidos, incluso algunos legisladores del partido republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas”, denunció el político tabasqueño.