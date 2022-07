Suma Alejandro Moreno a 5 ex gobernadores a la dirigencia nacional del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas anunció, el 19 de julio del 2022, la integración de cinco ex gobernadores, así como de un ex candidato a Gobernador, al Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional priista informó que Rolando Zapata Bello, ex Gobernador de Yucatán, será el Secretario de Acción Electoral; mientras que Joaquín Hendricks Díaz, ex Gobernador de Quintana Roo, fungirá como Secretario de la Frontera Sur; y, Jorge Herrera Caldera, ex Gobernador de Durango, será el Secretario de Asuntos Religiosos, cargos pertenecientes al CEN.

Asimismo, el ex Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, será presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; mientras que el ex Mandatario estatal de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, estará al frente de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza, ambos cargos del Consejo Político Nacional.

Con los nuevos integrantes del CEN y del CPN, los órganos de Gobierno nacional priista suman ocho ex gobernadores, incluido Moreno Cárdenas, ex Mandatario estatal de Campeche; Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; y, Miguel Alejandro Alonso Reyes, ex Gobernador de Zacatecas.

Otras instancias partidarias priistas con cambios fueron la Secretaría de Organización, que será presidida por Graciela Ortiz González, en sustitución del Diputado Ricardo Aguilar Castillo, quien ha expresado interés por participar en la elección para Gobernador del Estado de México.

Israel Chaparro Medina dirigirá la Secretaria Jurídica de Transparencia; Judith Murguía Corral será la Secretaría de la Frontera Norte; Paulina López García secretaria de Medio Ambiente; y, Alejandra Andrade Becerril, fungirá como secretaria Adjunta de la Presidencia, en tanto que el Diputado federal Hiram Hernández Zetina, se sumará como representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral.

Aunado a lo anterior, Alejandro Avilés Álvarez -ex candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca- presidirá la Comisión de Combate a la Pobreza del Consejo Político Nacional; María Alemán Muñoz Castillo, la de Desarrollo Metropolitano; y, María Esther Sherman Leaño, la de Ética Partidaria.

“Alito” rechazó que los cambios en los órganos de Gobierno del PRI estén relacionados con la petición de los ex dirigentes nacional priistas que se reunieron con él y ante quienes se comprometió abrir el partido, luego de que le solicitaron su renuncia.

Dijo que los movimientos tienen como objetivo fortalecer el trabajo del Revolucionario Institucional, que se encuentra concentrado en las elecciones del Estado de México y de Coahuila en 2023, y las federales del 2024.

“Dejar claro que, como lo he dicho, en este partido se escuchan todas las voces, pero los movimientos, las adecuaciones y el tiempo en sintonía para enfrentar el proceso más importante del 23 lo marca el Comité Nacional [...] Está dirigencia siempre estará abierta a platicar, a dialogar, como somos los priistas. Los temas del partido, los temas internos del partido se discuten al interior de nuestros órganos, al interior del partido y no se litigan en los medios de comunicación, así de sencillo”, indicó Moreno Cárdenas.

“Como lo he dicho en este partido se escuchan todas las voces, pero los movimientos, adecuaciones y el tiempo en sintonía para enfrentar el proceso del 2023 lo marca el CEN, este es un gran Comité porque son grandes mujeres y hombres del partido [...] Estaremos nosotros al frente del partido, con nuestra secretaria”, añadió “Alito”.

“El partido se renueve permanentemente, nosotros obedecemos siempre a los trabajos que tenemos que desarrollar en base a una estrategia programática en el Comité Ejecutivo Nacional, vamos de cara a una elección importante, que es en el 2023, y lo que hicimos es renovar el CEN, dale brío al Comité Nacional, este es un Comité Nacional con experiencia, participación y con juventud. Con este equipo y lo que vamos a construir vamos a ganar en el 2023, este es un partido en el que se escucha a todos”, agregó.