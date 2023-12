Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no votó este martes por María Elena Cornejo Esparza y a Miguel Ángel Patiño Arroyo, sus propias propuestas para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva.

Durante una sesión privada, junto a Taddei Zavala, los consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Norma Irene de la Cruz Magaña tampoco respaldaron el nombramiento de Cornejo Esparza, impidiendo que se lograran los ochos votos requeridos.

Arturo Castillo Loza, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Carla Astrid Humphrey Jordan, Uuc-Kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora, sufragaron a favor.

Frente a ello, Taddei Zavala informó que no respaldaba a Cornejo Esparza, pero tampoco a Patiño Arroyo. Ante esto, algunos consejeros pidieron someterlo a votación, sin embargo, la consejera presidenta se negó, respaldada por López Vences, De la Cruz Magaña y Montaño Ventura.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, el único acuerdo al que llegaron fue sacar el punto del orden del día de la sesión del jueves 21 de diciembre, y reanudar la negociación en enero de 2024, con las propuestas que haga Taddei Zavala.

No obstante, la consejera presidenta del INE aseguró que hasta no resolver quién quedaría en la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo, no propondría ninguna de las otras vacantes en cargos de primer nivel.

”Hay la necesidad de definir la posición más alta y de más responsabilidad en el Instituto, por eso partimos de la Secretaría Ejecutiva. Una vez habiendo caminado en la Secretaría, estoy segura que caminarán el resto de las áreas”, afirmó Taddei Zavala, en entrevista con el citado rotativo.

”Estaríamos en un callejón sin salida en caso de que así se diera, y lo cual no es bueno para ninguna institución. Y lo que aquí buscamos, y por eso el diseño institucional de este Instituto Nacional Electoral es justamente no paralizar absolutamente nada y no maniatar, con estas atribuciones de nombrar encargadorías, que existen en muchas partes”, justificó.

Taddei Zavala presentó el lunes a María Elena Cornejo Esparza y a Miguel Ángel Patiño Arroyo, como sus propuestas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE.

El sábado 16 de diciembre, con seis votos contra cinco sufragios, el Pleno del Consejo General del INE aprobó darle 30 días a Taddei Zavala, para que propusiera los perfiles de quienes ocuparían los mandos vacantes. Sin embargo, ella respondió que enviaría la lista al día siguiente.

”El día de mañana [domingo], estaré entregando a todas las consejerías el listado de las propuestas. El lunes, martes, estarán en la posibilidad de hacer las entrevistas correspondientes. Y el miércoles podemos deliberar de manera conjunta, que no está peleado con que podamos estar deliberando desde el día lunes, martes y hasta momentos antes de la sesión de Consejo General”, planteó la consejera presidenta del INE.

Taddei Zavala negó que sus propuestas no tuvieran experiencia electoral e incluso retó a que le demostraran que así era. Argumentó que siempre había cuidado que sus nombramientos no tuvieran lazos con algún partido político, sin embargo, justificó, “en la materia electoral todos se hermanan partidos y autoridades electorales”.

Sin embargo, la mañana del lunes 18 de diciembre, en diversas entrevistas radiofónicas, sin dar justificación del retraso, Taddei Zavala aseguró que la lista la entregaría en el transcurso del día.

Además, descartó que hubiera crisis al interior del órgano constitucional autónomo y defendió las designaciones que ha realizado como encargados de despacho.

”Las encargadurías de despacho no significan que ni las comisiones, delegaciones o estructuras distritales no estén funcionando, al contrario, les han permitido, desde siempre, no trabar o poner en riesgo alguna actividad. Todo el proceso electoral está a salvo, no hay nada que este momento esté en riesgo porque existen encargadurías. ¿Hay que buscar consensos? Hay que buscarlos. ¿Hay que buscar la titularidad? Hay que buscarlas”, dijo Taddei Zavala, en las entrevistas mencionadas.

Las áreas del INE que cuentan con encargados de despacho o están acéfalas son: Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral Nacional, Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Fiscalización, Transparencia y Protección de Datos Personales, Dirección Jurídica, Servicios Informáticos y Contencioso Electoral.

El acuerdo aprobado el sábado 16 de diciembre, por el Pleno del Consejo General del INE establecía que todos los consejeros realizarían una valoración curricular, entrevistas y consideración de los criterios que garantizaran imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes a un cargo superior.

En caso de no ser aprobados, Taddei Zavala debería nombrar encargados de despachos, pero que cumplieran con diversos requisitos. Entre ellos, que no podrían estar en el cargo 12 meses y formar parte de la estructura del área, además de ser miembro del Servicio Profesional Electoral o la persona de mayor antigüedad.