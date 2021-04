MÉXICO._ La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió, este miércoles el recurso de impugnación que interpuso el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, en contra del retiro de su candidatura a la Gubernatura de Guerrero, bajo el número de expediente SUP-JDC-416/2021, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Por su parte, el designado por el partido político Morena, a la Gubernatura de Guerrero, dijo que la manifestación en la sede del TEPJF en la Ciudad de México no es “para ejercer presión”, pero aseguró que él y sus seguidores fueron al Tribunal “a dejar nuestra voz de inconformidad con el arrebato y el atraco del que hemos sido sujetos en Guerrero” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), donde sus simpatizantes sostienen un plantón.

“Esperamos que [los magistrados del TEPJF] resuelvan apegado a derecho, esperamos justicia, esperamos que nos devuelvan la candidatura; esta no es una protesta, nada más venimos a dejar nuestro mensaje, no bloqueamos a nadie, no bloqueamos ninguna institución, ninguna avenida, nada de eso”, afirmó el ex Alcalde de Acapulco y tres veces candidato a Gobernador.

Además, el senador con licencia reiteró que sus abogados ya trabajan en la demanda de juicio político en contra de los siete consejeros del INE que aprobaron la cancelación de su candidatura a la Gubernatura de Guerrero por Morena.

”No hay paso atrás en que se vaya Lorenzo Córdova [Vianello]”, pidió.

Tanto Salgado Macedonio, como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado Carrillo, se manifestaron afuera del TEPJF, en espera de que se revoque la decisión del INE que le quitó al senador con licencia la candidatura al Gobierno de Guerrero.

Ambos sostuvieron un plantón durante toda la madrugada de este miércoles, afuera de las instalaciones del INE, en la capital de la República, y la mañana de este mismo día se trasladaron en un autobús hasta el TEPJF para continuar con su protesta.

Delgado Carrillo dijo estar inconforme por el trabajo de algunos consejeros del INE, “que pretenden quitarle al pueblo de Guerrero el derecho a decidir quién los gobierna”.

Asimismo, señaló que esos personajes “fueron puestos por el PRIAN, actúan de manera parcial y como empleados de la mafia de la corrupción”.

“¿Qué casualidad que es Guerrero? ¿Qué casualidad que es Michoacán?, donde el presidente tiene un gran apoyo y donde todas las encuestas indican que Morena va a ganar”, se cuestionó el presidente del CEN de Morena, quien también aseguró que todas las manifestaciones que realicen serán pacíficas hasta que se resuelva dicha situación.

Delgado Carrillo dijo confiar en que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dará la razón y corregirán la sanción impuesta por el INE contra Salgado Macedonio, la cual calificó como desproporcionada, arbitraria e ilegal.

El pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral juega sucio y atenta contra la democracia, ello luego de que el Consejo General del INE determinó, un día antes, en sesión ordinaria virtual, cancelar la candidatura de Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero por el partido Morena, por evitar entregar sus informes de gastos de precampaña, como lo establece el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Luego, el pasado 29 de marzo, por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGro) retiró el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la Gubernatura del estado.

“¿Cómo voy yo a quedarme callado? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”, afirmó el mandatario nacional, quien insistió que el INE se ha convertido en el “supremo poder conservador”, porque “ya deciden quién es candidato y quién no”.

“Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses populares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”, arremetió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“‘No nos gustas tú y entonces a ver, busco un pretexto, cualquiera, una excusa. Y te elimino’. Yo nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión, es una decisión del INE”, recalcó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así”, mencionó el Presidente López Obrador. Por su parte, Salgado Macedonio realizó un acto en Tecpan de Galeana, Guerrero, en donde convocó a sus seguidores a iniciar protestas de manera pacífica a partir de ese mismo día, en contra de lo que consideró “un atropello a la democracia”.

El ex Alcalde de Acapulco y tres veces candidato a gobernador instruyó a sus seguidores a que a partir de este 26 de marzo acudieran a las carreteras y casetas de la entidad, para informar a la gente de que en Guerrero el INE pretende dar “un golpe a la democracia”.

“No serán tomas de carreteras, ni de casetas ni tampoco de edificios, solo se dará información a la ciudadanía”, expresó Salgado Macedonio, quien además propuso que afuera de las instalaciones del INE de Chilpancingo, acudiera la población a instalar un plantón.

El candidato de Morena les dijo a sus simpatizantes que los consejeros del INE perciben un salario mensual de medio millón de pesos, pero que Lorenzo Córdova Vianello, presidente de dicho órgano electoral, gana un millón de pesos al mes.

“No hacen sesiones de manera presencial solo de manera virtual y desde la comodidad de su casa, porque no se quieren contagiar de Covid y desde ahí me quitaron la candidatura”, señaló Salgado Macedonio, quien dijo que “van a conocer Guerrero” los siete consejeros que aprobaron el dictamen en el que se acuerda quitarle la candidatura.

“Yo no hice precampaña, porque no fui precandidato”, sostuvo el senador con licencia, quien confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regrese la candidatura.

“Yo debo reconocer que no soy perfecto, pues nadie es perfecto, el único que es perfecto es el que está allá arriba y es Dios”, dijo.