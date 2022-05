Titular de Profeco sugiere ‘politiquería’ de Gobernación en despido de funcionarios

MÉXICO._ Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), negó que existan irregularidades en su dependencia ni nuevos nombramientos como lo afirmaron las secretarías de Gobernación y de la Función Pública este miércoles en un comunicado.

A través de un hilo difundido en su cuenta de Twitter, el titular de Profeco expuso: “Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”.

Este miércoles, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, acordaron remover a servidores públicos de Profeco debido a diversas denuncias presentadas por presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la dependencia.