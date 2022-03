‘Todo terminó en santa paz’, dice AMLO respecto manifestaciones del 8M

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres que se manifestaron con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), ya que las marchas fueron pacíficas y “no hubo desgracias que lamentar”.

“En el caso de la Ciudad de México fue numerosa, ordenada y pacífica, esto se reprodujo a nivel nacional [...] Las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país, hubo algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y, desde luego, tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato ni mucho menos feminicidios”, dijo.

“Quiero felicitar y agradecer a las mujeres policías, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Marina que nos ayudaron a evitar el enfrentamiento y violencia. No hubo represión. No hubo desgracias que lamentar”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

“Nuestros adversarios esperaban que se incendiaria el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias. Ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano [...] No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla”, dijo.

“Un grupo pequeño, minoritario, se fue contra la valla, y no la pudieron quitar porque es una valla alta y fuerte. Pero eso evitó el choque y desgracias”, añadió López Obrador, quien finalizó el tema con un “Todo terminó en santa paz”, y señalando que si las manifestaciones fueran pacíficas, participaría más gente.

“Decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz, y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia. Estoy seguro si se sigue actuando. De esa manera cada vez va a haber más mujeres manifestándose, con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación”, insistió.