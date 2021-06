‘Todos pagamos impuestos, hasta los más humildes’, afirma AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta los ciudadanos más humildes pagan impuestos, ello al aludir una publicación de Lázaro Azael Ríos Cavazos, ex director general editorial del Grupo Reforma, en su cuenta de Twitter.

En la publicación se veía un mapa de la Ciudad de México, partido a la mitad, donde en una parte del territorio viven los que votaron por Morena, que reciben subsidios, mientras que los que votaron por los partidos PAN y PRI son los que pagan impuestos.

“Los que pagan impuestos, qué tienen que ver los que votaron por el PAN y con el PRI y los que reciben subsidios, todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos”, afirmó el Mandatario nacional.

“Cuando se compra una mercancía va incluido un impuesto y en el caso del ISR los que más pagan son los trabajadores, pero hay esta deformación, un prejuicio de clase, muy conservador, racista, pero que con su pan se lo coman”, dijo, durante su conferencia de prensa.

“Viene esto al caso de que hay mucha manipulación en los medios y también se piensa, es parte del prototipo de que el que tiene más nivel educativo es el menos ignorante y no necesariamente”, comentó.

“Muchas veces la gente humilde, un campesino, un obrero, la gente del pueblo, tiene muy claro y la mentalidad más fresca, con menos prejuicios, no como el gran administrador de este periódico, gran periodista, no, no, no”, abundó.

“Entonces se tiene que ir poco a poco combatiendo el clasismo y el racismo, pero no es fácil, sobre todo en sectores de clase media, hay que seguir informando, orientando”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.