Por su parte, durante su conferencia de prensa de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está indagando el caso y que podría tratarse de una confrontación entre grupos.

“Decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, o sea, que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a [Genaro] García Luna, o a su equivalente que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, el Gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie”, expresó.

“No sabemos, al parecer es una confrontación entre grupos que ahora es lo más relevante. Lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tiene por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos tienen porque hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes [...] Lo mejor es que los liberen”.



ATACAN SEDE DE POLICÍA ESTATAL EN TAPACHULA

Un grupo de hombres armados atacó, la noche del martes, una sede de la Policía Estatal en Tapachula, Chiapas, con un artefacto explosivo de fabricación casera que dañó al menos tres patrullas. Sin embargo, la agresión no dejó víctimas ni personas heridas.

Los atacantes lanzaron el explosivo al estacionamiento del edificio del cuartel regional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ubicado en la ciudad fronteriza con Guatemala.