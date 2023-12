Tras más de 2 años de lucha y de exigencia de justicia, la familia de Edna Adglae Reyes Gutiérrez obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión contra de Noé Orlando por el feminicidio. Para su padre, Alberto Reyes, significa una promesa cumplida que le hizo a su hija y un feminicida menos en las calles que pueda hacer daño a las mujeres y a sus familias.

“Me siento no tan tranquilo porque yo quería que la sentencia fuera mayor, pero reconozco que la carpeta de investigación desde un inicio no estuvo bien armada, habían muchas fallas y no se tomó la perspectiva de género, no estaba bien integrada y así como iba no iba a lograr nada”.

El papá de Edna reconoce que para lograr la sentencia por el feminicidio de su hija fue fundamental el acompañamiento con otras familias de víctimas y mujeres activistas, pues durante año y medio no hubo avance en la carpeta de investigación hasta que comenzaron a protestar.

Edna Reyes Gutiérrez vivía con su familia en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El 25 de julio de 2021, fue asesinada por su novio, Noé Orlando en su propio cuarto y aunque al inicio la Fiscalía mexiquense intentó cerrar el caso como un suicidio, un dictamen pericial determinó que su muerte fue por obstrucción de vías respiratorias, lo que ocasionó la reclasificación a feminicidio.

La joven de 29 años de edad tenía proyectos y viajes en puerta. Iba a viajar al festival Primavera Sound Barcelona 2022, estudiaba sociología en la UAM Azcapotzalco y tenía un trabajo de medio tiempo; le gustaba mucho andar en bicicleta y también quería estudiar diseño. Era bilingüe, sociable y desde su trinchera, luchaba contra la violencia de género.

Tras la reclasificación, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Noé Orlando y fue en febrero de 2023 que lo detuvieron y trasladaron al penal de Barrientos para iniciar con el proceso en su contra; tras 10 meses de audiencias, el pasado 01 de diciembre un juez de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 55 años por el feminicidio de Edna Reyes.

“Cumplí mi promesa con Edna”, dice su padre de Edna tras sentencia condenatoria por feminicidio

El papá de Edna está confiado en que, a pesar de las impugnaciones y amparos que pueda presentar la defensa de Noé Orlando, el veredicto de culpabilidad se mantenga y para la condena de 55 años, la exigencia es que no se reduzca.

“Hay suficientes elementos que demuestran que es culpable, en ese sentido estoy confiado en que no haya una absolución y menos una reducción de sentencia. Creo que la decisión del juez, si se mantiene, es correcta, pero no satisfactoria”, dijo el señor Alberto.

Lograr que el responsable del feminicidio de Edna Reyes esté privado de su libertad y ya haya recibido sentencia es una promesa que le hizo a la joven: “yo le dije a mi hija que buscaría hasta el último rincón a la persona que le causó daño, en ese aspecto cumplí y sí me da un poco de tranquilidad. También haber cumplido con ustedes (mujeres) de que hay uno menos en la calle, uno menos que les pueda causar daño”.

Y es que Alberto, tras año y medio sin avances, se acercó al colectivo Verdad y Justicia, integrado por varias familias de mujeres víctimas de feminicidio y un grupo de jóvenes activistas, quienes desde sus palabras, “me inyectaron energía para seguir luchando”.

El camino de la familia de Edna no termina con la sentencia, ahora deben exigir que la condena quede firme y a nivel institucional, unirse al llamado para que en el Estado de México haya autoridades capacitadas con perspectiva de género y que desde los primeros respondientes se evite la revictimización.