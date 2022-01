Tribunal desecha amparo de UIF contra Lozoya por caso Agronitrogenados

Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, desechó, este miércoles 26 de enero, el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez-, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha institución impugnó, ayer martes 25 de enero, la resolución de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que enfrente su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.

El pasado 21 de noviembre, Rodríguez Escobar ordenó el cambio de medida cautelar para que el ex funcionario federal se le coloque un brazalete electrónico y enfrente su proceso fuera del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde ahora está preso.

“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares...no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, señaló, en su fallo, Porras Odriozola.

La magistrada indicó, además, que las autoridades no puedan acudir al procedimiento constitucional para defender la legalidad de sus actos, al no ser titulares de derechos fundamentales, ya que actúan como entidades de gobierno dotadas de imperio, con la aclaración de que, sólo podrán acudir en defensa de derechos patrimoniales, pero como personas de derecho privado.

Porras Odriozola puntualizó que un requisito indispensable para acreditar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona moral oficial, es la afectación de sus intereses patrimoniales, derivados de actos jurídicos que realicen bajo un plano de igualdad, en una relación de coordinación frente a otro gobernado, lo que en el citado caso no se actualiza.

“Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, detalló la magistrada en su resolución.

LOZOYA GANA APELACIÓN CONTRA PRISIÓN PREVENTIVA POR ODEBRECHT; PODRÍA QUEDAR LIBRE

Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ordenó a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que a las 13:30 horas este miércoles 26 de enero, se lleve a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal.

Misma en la que se definirá si Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continúa o abandona dicha prisión, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital de la República, ello por el caso Odebrecht.

La magistrada consideró que la prisión preventiva que le impuso al ex director general de la empresa paraestatal, el 3 de noviembre del 2021, el juez de control Zúñiga Mendoza, tiene aspectos que no están debidamente fundados, ni motivados.

Porras Odriozola puntualizó que a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, el juez de control Zúñiga Mendoza, tiene la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva al ex funcionario federal.

Para que Lozoya Austina salga la cárcel, tendría que obtener el fallo a favor en el proceso penal que obra en su contra por el caso de los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, por los que la Fiscalía General de la República (FGR).

Institución de procuración de justicia que lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.

JUEZA ORDENA LIBERAR A LOZOYA POR AGRONITROGENADOS; SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR ODEBRECHT

Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ordenó, el pasado jueves 20 de enero, liberar a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el proceso que se sigue en su contra por el caso Agronitrogenados.

Ello tras permanecer en prisión preventiva justificada durante más de tres meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, según lo informó, el diario Milenio, el pasado sábado 22 de enero.

No obstante, la misma juez federal ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal, un brazalete electrónico con localizador. Asimismo, el diario Milenio, sigue vigente la prisión preventiva contra el ex director general de PEMEX, por el caso Odebrecht.

Siempre según el citado rotativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora en el juicio contra Lozoya Austin, apelaron la resolución de la juez federal, para impedir que el el director general de la empresa paraestatal salga de la prisión donde aún permanece.

La juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Lozoya Austin contra la prisión preventiva, requirió a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.

Sin embargo, para que Lozoya Austina salga la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por el caso Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.

Ello por el caso Agro Nitrogenados, causa penal 211/2019, en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.

A principios de noviembre del año pasado, Zúñiga Mendoza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada con Lozoya Austin en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que el ex funcionario federal quedó preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.