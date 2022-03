Ucrania vive ‘crisis humanitaria’, acusa Juan Ramón de la Fuente en ONU; avión de FAM llega a Rumania

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió, este lunes 28 de febrero, que los datos de la invasión rusa a Ucrania “son reflejo de una situación humanitaria que se agrava con el paso de las horas”.

Por lo anterior, el embajador anunció que México presentará, junto con Francia, un proyecto de resolución, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que buscará de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria.

“Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv [Járkov], Odesa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad, agua ni acceso a la infraestructura básica”, manifestó De la Fuente Ramírez.

El diplomático mexicano acusó, también, que hay comunidades ucranianas que enfrenta la escasez de víveres y medicinas, por lo que llamó a permitir el acceso a todos los trabajadores humanitarios sin restricciones, para que puedan prestar sus servicios.

De la Fuente Ramírez manifestó que miles de personas fueron desplazadas tanto al interior del país como las que buscan refugio en países vecinos. “Si bien se trata de cifras muy preliminares, estas ya son alarmantes y van en una escalada acelerada”, alertó.

“Hacemos un llamado a mantener las fronteras abiertas, como ha ocurrido con gran solidaridad, para que todos aquellos que busquen protección la encuentren”, expresó el embajador mexicano, quien también manifestó su preocupación por el incremento en el flujo de armas en Ucrania y “el impacto que estas tendrán en la población civil”.

Asimismo, de la Fuente Ramírez reconoció el esfuerzo del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que incluye la creación del fondo central para la acción en casos de emergencia. También agradeció los compromisos económicos que anunciaron distintos estados.

“Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. México hace un llamado inequívoco a todas las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario, el particular las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y su primer Protocolo Adicional de 1977, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, concluyó el representante permanente de México ante la ONU.

Horas antes, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), adelantó que México plantearía en la sesión de la Asamblea General de la ONU, el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller dijo que De la Fuente Ramírez pediría el establecimiento de un espacio diplomático para resolver el conflicto.

“México planteará hoy en la Asamblea General de la ONU el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio de la Ayuda Humanitaria encabezada por la ONU para proteger a la población civil”, tuiteó Ebrard Casaubón.

MÉXICO NO VA A CERRAR SU FRONTERA A RUSIA, AFIRMA AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que repatriará a los mexicanos que salieron de Ucrania tras la invasión rusa, esperará en Rumania por si hay alguna confrontación.

“Nada más es esperar la salida, tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que salgan a la frontera, que salgan de Ucrania, si hay condiciones. Ya se tiene el transporte, pero la instrucción es que, si hay confrontación, mejor esperar, no exponerlos”, explicó el mandatario mexicano.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal de México afirmó que ya se cuenta con el permiso para que el avión de la FAM esté “un tiempo considerable” en Bucarest. “Y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones, estamos obligados con nuestros conciudadanos de traerlos sanos, salvos”, abundó.

No obstante, el político tabasqueño señaló que aún es incierta la fecha de regreso pues todo dependerá de la situación que se vive en la zona. También sostuvo que México está abierto a ayudar a personas de otras nacionalidades si así lo requieren.

“México es un país que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones”, expresó el mandatario mexicano, quien reafirmó la postura diplomática respecto a la no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

“Entonces que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable, eso sí, las invasiones y las guerras. No podemos ser ajenos, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos”, aseguró el político tabasqueño.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que al recibir a refugiados y asilados, no se contradicen los principios de política exterior señalados en el Artículo 89 de la Constitución Política Mexicana.

“Que entiendan cuál es nuestra postura. No vamos a cerrar el país. Esto también lo digo porque ayer el secretario de Turismo [Miguel Torruco Marqués] dio a conocer que hay una relación con una aerolínea rusa [Aeroflot, sancionada por diversas naciones] y lo empezaron a atacar en las redes. Que se sepa que nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país”, afirmó el mandatario mexicano.

“Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea @aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblo”, tuiteó Torruco Márques, el pasado 26 de febrero.

AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA LLEGA A RUMANIA

Luego de hacer una escala en Canadá e Irlanda, alrededor de las 07:00 horas -tiempo de México- de este lunes 28 de febrero, aterrizó en Bucarest, capital de Rumania, el avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana destinado para repatriar a los connacionales desplazados de Ucrania a raíz del conflicto con Rusia.

Al menos 25 mexicanos provenientes de Ucrania -grupo conformado por familias en las cuales también hay ucranianos, permanece en la ciudad de Siret, frontera con Ucrania, desde hace cuatro días. Se espera que viajen a México el próximo miércoles 2 de marzo.

Ebrard Casaubón informó en otro tuit, que esperan que el día de mañana martes 1 de marzo, lleguen más familias evacuadas desde Kiev. El canciller aseguró que las embajadas de México en Polonia y Rumania se encuentran apoyando a Olga Beatriz García Guillén, representante diplomática mexicana en Ucrania, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.