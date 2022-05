Universitarios estuvieron en primera línea contra Covid, responde UNAM a AMLO

“Cerca de 15 mil médicos residentes, estudiantes de los posgrados de especialidad, estuvieron siempre presentes durante estos terribles meses, mostrando gran profesionalismo, empatía y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo, no obstante los riesgos a su salud y la de sus allegados y familiares”, indicó la UNAM en su comunicado.

A través de un comunicado, la “máxima casa de estudios” aclaró que fue la propia autoridad sanitaria quien publicó el 19 de marzo del 2020, un oficio en el que se declaraba la suspensión de todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado y solicitó que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

AMLO RECLAMA A UNAM POR MANDAR A ESTUDIANTES DE MEDICINA A SUS CASAS Y NO ENFRENTAR LA PANDEMIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que la Universidad Nacional Autónoma de México en lugar de llamar a sus estudiantes de la Facultad de Medicina a enfrentar la pandemia por Covid-19, los mandó a sus casas.

“Las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario; pero hay una élite, que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM”, indicó.

“Y yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no debe de hacer las universidades, ni las públicas ni privadas, pero las públicas y mucho menos la UNAM”, manifestó.