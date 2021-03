Vacunas enviadas por EU fueron compradas a AstraZeneca, no un regalo, aclara Ebrard

MÉXICO._ El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que los 2.7 millones de vacunas Covid-19 que llegarán desde Estados Unidos son un adelanto de las 77.4 millones de dosis que México compró a AstraZeneca.

“Acordamos que se permitiera a AstraZeneca de Estados Unidos enviar a México 2.7 millones de dosis que llegarán la próxima semana a nuestro país (...) lo que implican estos 2.7 millones es que nos adelantan, AstraZeneca, ese número del total que son 77.4 millones de dosis las que México compró con AstraZeneca”, precisó en un video subido a las redes sociales de la Cancillería.

Ebrard dijo que planteó al Secretario de Estado, Antony Blinken, que la prioridad de México era acceder a las vacunas de AstraZeneca para aplicar la segunda dosis en medio de los retrasos de los productores internacionales.

“Estados Unidos es un país productor, uno de los más importantes del mundo, como es lógico, y por esa razón se hizo ese planteamiento”, expuso el Canciller mexicano.

Hasta el momento se pensaba que las vacunas eran parte del inventario que tenía Estados Unidos a la espera de la aprobación del fármaco y que funcionarían como una especie de préstamo.

“Estados Unidos, con esta decisión que toma, nos parece muy significativa porque no ha compartido vacunas con ningún otro país, lo va a hacer con nosotros y nos han informado que también con Canadá, lo cual también tiene otro mensaje, me parece a mí muy positivo, que es un renacimiento o una recuperación de la dimensión de la región Norteamérica para hacer frente a problemas que son comunes”, agregó el Canciller.

El diario The Washington Post publicó este jueves que México se comprometió a controlar el flujo migratorio en medio de la negociación del envío de las vacunas. Mientras que The New York Times consignó que el Gobierno del Presidente Joe Biden está presionando al de Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas de seguridad mexicanas contengan la migración desde la frontera con Guatemala y que abra sus puertas a más familias que son regresadas de allá.

Mientras se filtraba la negociación, México cerró por primera vez en toda la pandemia su frontera sur a los viajes no esenciales, con el argumento de detener la propagación de la COVID-19, que suma más de 2.18 millones de casos y más de 196 mil muertes, la tercera cifra más alta del mundo.

Ambos medios consultaron a funcionarios de los dos países que participaron en las negociaciones que les aseguraron que los temas eran discutidos de manera aparte.

En su mensaje grabado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tocó el tema de la migración.

“Estados Unidos tiene preocupaciones también comunes con nosotros, el Presidente López Obrador planteó, desde la primera conversación, que es muy importante hacer una inversión significativa hacia los tres países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, para que no tenga que migrar la gente por condiciones de pobreza o de inseguridad graves. Lo mismo en el sur de México, también estamos avanzando en eso”, expuso en el video de casi cinco minutos.

El funcionario federal agregó que los mexicanos podrían pensar “¿y a cambio de qué es?” este acuerdo, duda que, dijo, es razonable. “Más que pensar en si cada movimiento lo vamos a tener que negociar por otra cosa, lo que estamos construyendo es el andamiaje de una muy buena relación de cooperación con una visión común de mediano plazo”, sostuvo.

México fue uno de los primeros países en arrancar la vacunación contra el Covid-19 el 24 de diciembre, con la promesa inicial de inocular a 15 millones de adultos mayores de 60 años, pero desde entonces el Gobierno sólo ha aplicado 4.9 millones de dosis.

Pese a los acuerdos por más de 250 millones de diversos fármacos, México solo ha recibido cerca de 8.16 millones: 3.89 millones de la estadounidense Pfizer, 3 millones de la china Sinovac, 400 mil de la rusa Sputnik V y un primer lote de 870 mil de la británica AstraZeneca que ya se aplicó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta semana que gracias a este acuerdo y a los envíos ya programados con otros países y farmacéuticas, México ya tiene “suficientes vacunas para el plan nacional de vacunación”.

“¿Qué vamos a dar a cambio?, lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes”, aseveró este viernes el mandatario en su conferencia matutina.

“Ya se logró el que esto se resolviera en buenos términos para nosotros, para el pueblo de México. [Quiero] Agradecer al Presidente Biden por aceptar el enviarnos estas vacunas”, manifestó López Obrador.