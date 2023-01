Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no buscará ningún acuerdo y quiere ir a juicio, además de que no ha recibido ninguna oferta de colaboración, ni de culpabilidad, pero que tampoco hay interés en ninguna de ambas figuras legales, según lo afirmó el abogado César De Castro, líder de la defensa del ex funcionario mexicano.

“Iremos a juicio, por eso estamos aquí. No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos, no estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”, detalló el martes a reporteros, afuera de la Corte del Distrito Este de Nueva York, tras la audiencia donde se comenzó el proceso para seleccionar a los miembros del jurado.

De Castro, quien se dijo conforme con esta primera audiencia, señaló, también, que aún no tenía información respecto a si el juez Brian M. Cogan había respondido alguna de las dos mociones pendientes que había acerca de la evidencia que podría mostrarse durante el juicio contra García Luna.





AMLO PIDE EXHIBIR RELACIONES DE GARCÍA LUNA CON EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que en el juicio contra Genaro García Luna, se exhiban las relaciones del ex funcionario federal mexicano con las autoridades de Estados Unidos, que en su momento lo reconocieron y después le acusaron de narcotráfico.

“En ocho semanas se va a resolver, ojalá haya información, que es lo que estamos planteando, para todos, sobre las pruebas y la defensa que van a hacer los abogados. Pruebas de la Fiscalía de que lo acusan y la defensa que están haciendo sus abogados”, dijo.

“Entonces va a haber mucha información, y repito lo que ya expresé, es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas porque estamos hablando de un alto funcionario público”, expresó.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que García Luna comenzó en el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Luego durante la administración de Vicente Fox Quesada, en la Agencia Federal de Investigaciones, y después, en la Secretaría de Seguridad Pública, “se va convirtiendo en un hombre cercano de Felipe Calderón [Hinojosa] y de mucha fuerza”.

“Evidentemente era muy influyente García Luna, pero no solo en México, por eso es muy importante el juicio ¿hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias? Como esta doble vida: por un lado se le premia, se le reconoce y por el otro tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. Sí es un tema importantísimo”, expuso.

“Tenía relaciones que pueden ser de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entonces, por eso es muy importante el juicio, ¿hasta dónde estaban metidos los agentes, o autoridades de Estados Unidos, las agencias?”, insistió.

“¿Cómo esta doble vida, por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran?, nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación”, agregó.

Por otra parte, López Obrador expuso un reporte del diario The New York Times, donde se contextualiza el juicio contra el ex funcionario federal mexicano, quien, después, pidió que se mostraran las fotografías de la nota, en particular, aquella que muestra a García Luna con Hillary Clinton.

“Sí es un tema importantísimo, sí recomiendo el texto, para que lo busquen, no sé cómo lo pueden buscar, ¿está abierto? Miren, las puras fotos, miren esto, era la Jefa del Departamento de Estado, la señora Clinton”, apuntó.

Asimismo, López Obrador se pronunció porque se regrese el dinero de las propiedades de García Luna en Estados Unidos, en caso de que se compruebe que se adquirieron con desvíos de recursos mexicanos.

“Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos”, dijo.