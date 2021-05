Varios críticos del Gobierno de López Obrador hacen un llamado a votar contra Morena

“Es tiempo de unir fuerzas mostrando generosidad y altura de miras, dicen. Esta elección no es el fin del camino, pero es fundamental no sólo para avanzar en el propósito común de construir una alternativa viable y atractiva frente al retroceso populista y autoritario, sino también para detener el deterioro político, económico e institucional del país. Tú tienes el poder ejércelo con inteligencia el próximo 6 de junio”, concluye el manifiesto.

“En los últimos 20 años no ha salido a votar la mitad de la gente con credencial de elector”, observó. “¿De qué sirve quejarse del desastre y la destrucción que están provocando López Obrador y Morena si a la mera hora no salimos a votar?”, cuestionó.

El también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN pidió a la gente comprometerse a llevar a amigos y familiares a las urnas, ya que, según recordó, en los comicios intermedios la mayoría de la gente no sale a votar.

“Esta no es una elección más. Es una de las más importantes de nuestra historia. Puede ser la última oportunidad para detener la destrucción de México. Votar en contra de Morena, votar por los candidatos que le pueden ganar a Morena es un acto patriótico. Y no salir a votar es apoyar al tirano que tenemos como Presidente dándole más poder a Morena”, advirtió.

Por su parte, el también ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, advirtió a través de un video anexado a un tuit, que no salir a votar significa apoyar al “tirano” del político tabasqueño.

Llamado al voto contra él y su partido es válido, afirma AMLO

Este mismo lunes 31 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como válido el llamado de dirigentes opositores, intelectuales y medios extranjeros a no votar por "ya saben quién", aunque, afirmó, él no se encuentra en la boleta.

"Aunque estén nerviosos los dirigentes de partidos, los políticos, aunque estén sudando calentura los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen, es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos ponen que represento", dijo el mandatario nacional.

"Bueno, hasta la revista esta inglesa del 'falso mesías', ya empecé a ver unas camisetas del 'falso mesías', y en una de esas hoy nos recetan, o mañana, lo mismo del New York Times, o el Washington Post, o el Wall Street Journal, porque ya no les alcanza con los de aquí, piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero van a obtener resultados favorables, pero es válido todo eso", señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal se dijo satisfecho de que todas estas personalidades "se quitaron la máscara" y dejaron de simular que son independientes y de la sociedad civil.

"Ahora esta expresión política conformada por empresarios, académicos, desde luego partidos políticos, intelectuales, la liga con el conservadurismo mundial, con la prensa mercantilista del mundo, hace muy interesantes las cosas, estamos viviendo tiempos interesantes no podemos quejarnos.

"Lo otro era la simulación, era el doble discurso, la hipocresía y ahora es la definición en dónde estás parado realmente, quién eres, cuáles son tus ideas, principios, te importa el prójimo de verdad, te importa México, te importa la nación o te domina la ambición, el fan de lucro", finalizó el Presidente.

Por otra parte, el Mandatario nacional pidió a los gobernadores no intervenir en las elecciones, que no se perpetre ningún tipo de fraude electoral y que se respete el voto que emitan los ciudadanos; que se respete el Acuerdo Nacional por la Democracia, firmado el 23 de marzo, en el se pide que ningún gobernador intervenga en el proceso electoral para favorecer o perjudicar a algún candidato o partido político.

"Esperar que el pueblo decida y si así nos seguimos comportando en el futuro ya va a ser un hábito la democracia, una actividad normal, vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia, podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables", subrayó.

"Debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos, que no se compren votos", pidió.

Aunado a lo anterior, el político tabasqueño pidió a los reporteros presentes durante su conferencia de prensa matutina, que no le pregunten respeto a temas electorales que favorezcan o perjudiquen a algún partido o candidato a cargos de elección popular.