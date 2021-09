Vinculan a proceso a ex Gobernador de Aguascalientes, Reynoso Femat

Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes del 2004 al 2010, fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, según lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

”En los ejercicios fiscales mencionados probablemente consignó ingresos menores a los realmente obtenidos conforme a su actividad comercial registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, precisó la FGR.

La medida fue dictada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, en un proceso llevado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente la FGR.

”El juez de la causa determinó que la defensa no desvirtuó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público federal, de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FEMDO, mismos que sustentaron la imputación realizada”, agregó la FGR.

El juez federal dio un plazo de cinco meses para la investigación complementaria y la obligación del imputado de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares a firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal.

El ex mandatario participó en el pasado proceso electoral llevado a cabo el 6 de junio, como candidato a presidente municipal de la ciudad de Aguascalientes, postulado pro el partido Fuerza por México.

En agosto del 2019, Reynoso Femat fue declarado culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado en perjuicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes, por la cantidad de 13 millones 800 mil pesos del erario, al fingir la adquisición de un tomógrafo computarizado para el Instituto de Salud estatal (ISEA).Por ello, el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue sentenciado a 2 años y 9 meses de prisión, pero por ser una condena menor a cinco años, obtuvo beneficios para pagar su pena en libertad.

En abril del 2017, el diario San Antonio Express News, publicó que del 2004 al 2010 durante la Administración estatal de Reynoso Femat, se transfirieron 5.5 millones de dólares de dinero robado a Estados Unidos a través de bienes raíces.

Derivado de estas investigaciones, en 2014 los fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda para decomisar cuatro casas, dos lotes y una propiedad comercial cerca de un viñedo en la ciudad de San Antonio, Texas, las cuales, Reynoso Femat compró a través de prestanombres.

Las acusaciones en ese caso permanecieron reservadas hasta una semana antes de la publicación del rotativo, cuando una versión redactada fue archivada en una Corte Federal en San Antonio.

Siempre según el medio extranjero, el entonces gobernador transfirió dinero robado del erario de Aguascalientes a bancos estadounidenses, luego compró bienes raíces de San Antonio a través de su hijo Luis Armando Reynoso López.

”A partir de 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López, conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmente proveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México, a cuentas bancarias que establecieron en los EU”, precisó el documento de la Corte, citado por el San Antonio Express News.

En ese entonces, el diario texano intentó obtener una declaración sobre este tema por parte del abogado de Reynoso López, David Dilley, o del hijo del ex mandatario, pero no hubo respuesta. Sin embargo según una moción presentada por Dilley este mes, los fiscales habrían cerrado su investigación en contra del ex gobernador hidrocálido.

El medio estadounidense agregó que los dos lotes vacíos y el edificio comercial en West Blanco Road aún estaban a nombre de Reynoso López, según los registros de propiedades. Además, las cuatro casas, las antiguas residencias modelo en las Campanas de Cibolo Canyons, en la subdivisión cerrada de TPC Parkway, fueron trasladadas a una compañía de responsabilidad limitada dirigida por Reynoso López en 2012.

El rotativo indicó que la demanda repetía los cargos hechos por los fiscales estatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones de dólares del estado a través de un contrato incumplido por equipos médicos y la venta de bienes inmuebles estatales, aunque algunos segmentos sobre dichas acusaciones quedaron anulados.

El dinero utilizado para comprar los bienes raíces en San Antonio fue transferido desde el banco de Reynoso Femat en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, y una cuenta en el Banco Inter Nacional en McAllen a cuentas de BBVA Compass en los Estados Unidos, según los documentos judiciales.

El diario texano destacó que la supuesta conexión de Reynoso Femat con el Inter Nacional surgió durante la audiencia de la demanda en enero de un empresario del sur de Texas acusado de ayudar a gobernadores mexicanos a lavar dinero en Estados Unidos.

Se trata de Luis Carlos Castillo Cervantes, propietario minoritario en el banco, quien admitió usar el sistema bancario estadounidense para pagar sobornos a ex funcionarios mexicanos, a cambio de los contratos de pavimentación que recibió su empresa en México.

Aunado a lo anterior, según indicó el rotativo estadounidense, que citó a los fiscales de EE.UU., Castillo Cervantes ayudó a Reynoso Femat a establecer una cuenta en el Inter Nacional.

En su mayor parte, Castillo Cervantes trabajó con miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los fiscales. Pero Reynoso Femat fue el único miembro del PAN que fue acusado de sobornar al llamado “Rey de los Dragones”.