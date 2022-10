Vinculan a proceso a padre de Alcalde panista que amenazó con cuchillo a trabajador de CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se vinculó a proceso a Daniel Tabe Tabe, -padre de Mauricio Tabe Echartea, Alcalde panista de Miguel Hidalgo-, quien amenazó con un cuchillo a José Enrique Reyes Juárez, verificador del Instituto de Verificación Administrativa, del Gobierno de la Ciudad de México, por el delito de tentativa de homicidio calificado y se le dictó prisión preventiva domiciliaria.

“Tras analizar los datos de prueba reunidos por la autoridad ministerial y detectives de la Policía de Investigación, el impartidor de justicia determinó que el ahora imputado enfrente su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria”, detalló, misma que dio como plazo un mes para que se realice el cierre de la investigación complementaria.

El hecho ocurrió durante la colocación de sellos de suspensión de actividades por parte del INVEA al negocio tacos árabes Don Eraki, ubicado en la esquina de Progreso y Prosperidad, en la colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Un video captó el momento en el que Tabe Tabe amagó con el cuchillo al funcionario capitalino, luego de tomarlo por el cuello. Tras unos segundos lo soltó y caminó hacia la persona que realizó la grabación.

Tras viralizarse el video, Tabe Tabe publicó un video en el que ofreció disculpas a los verificadores del INVEA, tras haberlos amenazado con un cuchillo. “Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, indicó el empresario.

“Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad, me arrepiento, no va con mi personalidad”, expresó el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, quien también publicó un tuit, en el que aseguró que desde el Gobierno capitalino “le pusieron el dedo” a su familiar. Sin embargo, dijo lamentar la reacción de su familiar. “Nada la justifica”, señaló.