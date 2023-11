En al menos dos ocasiones, Xóchitl Gálvez Ruiz señaló que Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, es un “mal priista”.

El político es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, del cual la Senadora panista es precandidata a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024, como parte del Frente Amplio por México.

“Hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como (Manuel) Bartlett o como ‘Alito’ o como el ex Gobernador de Hidalgo, (Omar) Fayad”, indicó Gálvez Ruiz durante una conferencia de prensa el 9 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acompañada de la secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, y del dirigente estatal priista, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Sin embargo, dos minutos después la virtual candidata presidencial del Frente Amplío por México, integrado por PRI, PAN y PRD, se puso sus anteojos, observó recados que le enviaron y su rostro se tornó serio.

“Quiero aclarar, porque ha habido malos entendidos, créanme que tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno hemos coincidido en sacar adelante al País”, reculó.

Después, en Sonora, la legisladora tuvo un “lapsus” cuando habló de los priistas que detestaba y nunca pondría en un eventual gabinete presidencial que ella encabezara. También nombró a Manuel Bartlett, pero se quedó a la mitad del nombre, cuando dijo “Ali...” y corrigió de inmediato.

No obstante, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Senadora panista volvió a colocar a “Alito” entre los malos priistas, pero luego señaló que Moreno Cárdenas era un hombre de respeto.

Sin embargo, el dirigente nacional del PRI aseguró el viernes, durante una visita a Nuevo León, que continuaba firme su apoyo a Gálvez Ruiz.

“Alito”, quien se reunió con integrantes de la sociedad civil en el Comité Directivo Estatal del PRI, además de políticos como José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del PRI, y del ex Gobernador Fernando Canales Clariond, justificó lo dicho por Gálvez Ruiz y aseguró que le agradaba trabajar con la legisladora hidalguense.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política, los lapsus mentales de las personas o un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos... Creo firmemente que hoy y lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no andamos buscando chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este País”, manifestó.

“Xóchitl Gálvez tiene mi afecto, mi respeto, mi compromiso, hoy lo sellamos aquí. Xóchitl Gálvez es y será la candidata del PRI y del Frente Amplio por México y nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respaldar”.