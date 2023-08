Gálvez Ruiz dijo que todos los contratos obtenidos por sus empresas Operación y Mantenimiento de Edificios Intligentes y High Tech Services, se encontraban “en orden”, lo mismo que sus declaraciones fiscales.

“Me parece raro que después de cinco años que dejé la delegación [Miguel Hidalgo], ahora salgan con que tengo algo indebido cuando tuvieron cinco años” para investigarlo, insistió la senadora panista.

“No hay enriquecimiento, no soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este País que trabaja, entonces lo que no se vale es que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] a la mala, pues me quiere hacer denuncia. A lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, como él dijera”, señaló.