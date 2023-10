Claudia Sheinbaum aceptó la seguridad que le ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hace unos días me reuní con el General Secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval [González] a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al Presidente @lopezobrador_”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

Por su parte, Xóchitl Gálvez confirmó también que aceptó la propuesta de seguridad que le ofreció la Sedena, por instrucciones del Presidente López Obrador.

Entrevistada al salir de la sesión del Senado de la República, la legisladora hidalguense ofreció algunos detalles de la oferta que le hizo el general Sandoval González, titular de la Sedena, misma que, según señaló, que debía estar disponible para todos los mexicanos.

“Lo que me explicó el general, es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya. O sea, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la presidencia de la República [...] La propuesta es un trabajo de inteligencia que ellos hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona, una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo”, detalló la senadora panista.

”Es algo básico, no estamos hablando de un aparato militar, ni mucho menos [...] Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. O sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá”, argumentó la legisladora hidalguense.

“Los militares que la van a acompañar, ¿estarán armados?”, preguntó un reportero.

“Supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados, sí, la verdad. Lo que me están ofreciendo es una escolta”, respondió Gálvez Ruiz.

”A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí y qué onda para el resto de mexicanos, y lo que me explicó el General es que en mi caso no soy ya cualquier ciudadano. Que acepte que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República. Es bajo esa condición, y bajo esa condición, soy una mujer responsable”, puntualizó la senadora panista.

Gálvez Ruiz aclaró que el personal de la Sedena trabajaría de forma coordinada con las dos personas que la cuidan, que, dijo, son pagadas con sus propios recursos. Asimismo, aseguró que tuvo un buen encuentro con Sandoval González, a quien le expuso la preocupación que tenía por la inseguridad y violencia que ocurría en varias entidades.

“Pudimos hablar con franqueza con el general de lo que yo veo en mis recorridos, le pude expresar que está bien complicado porque me ha tocado escuchar a empresarios, a madres buscadoras, y sí, hay un problema con la seguridad, no respecto a mí, pero sí está consciente de que estamos viviendo una etapa complicada [...] Muy agradable el general, le pregunté si iba a venir a comparecer, no me dijo, pero bien. Es una persona, la verdad, educada. Todo mi reconocimiento al Ejército”, resaltó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Claudia Sheinbaum había aceptado la seguridad que le ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional.

Confirmó que a las 12:00 horas de este martes, Xóchitl Gálvez sostendría una reunión con Luis Crescencio Sanvdoval González, titular de la Sedena, para conocer los alcances del ofrecimiento de seguridad.

“Ya se les planteó tanto a la señora Xóchitl, como a Claudia, se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia. Se está hablando con ellas. Tengo entendido que ya una de ellas aceptó, de la vigilancia, la protección. Y hoy hay una reunión”, dijo .