Yasmín Esquivel dice que no pedirá licencia como Ministra

Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que no pedirá licencia para separarse de su cargo, al argumentar que no tiene nada que ocultar, ni de qué avergonzarse, en torno al caso de supuesto plagio de su tesis de Licenciatura.

Esto, pese a que el Comité de Integridad Académica y Científica, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, determinó que su trabajo es una “copia sustancial” de la tesis original presentada en 1986.

“De ninguna manera, no tengo nada de qué avergonzarme y trabajaré en este proceso de cambio que necesitamos, y de independencia en el Poder Judicial de la Federación”, señaló la Ministra este lunes en entrevista para Milenio, al ser cuestionada respecto a si pediría licencia al cargo en el máximo tribunal del País.

“Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente”, subrayó Esquivel Mossa, quien incluso adelantó que continuaría participando en todas las sesiones del Pleno de la SCJN.

“Continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”.

Finalmente, respecto a la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, ente responsable de valorar si existió algún plagio en su tesis, Esquivel Mossa señaló que no estaba de acuerdo con dicho fallo.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen [...] Rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón”, concluyó.



AMLO REPROCHA A UNAM POR CASO DE MINISTRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó este lunes a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Rector Enrique Luis Graue Wiechers, que se hayan involucrado en lo que llamó “una campaña” en contra de Yasmín Esquivel Mossa respecto a la polémica por el plagio en su tesis de Licenciatura.

“¿Van a tener la fuerza moral, jurídica, política la UNAM para decir: ‘Presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y amerita la cancelación de un título’? ¿No le va a poder decir eso al Ministerio Público o a la Fiscalía? ¿Quieren que la SEP les saque las castañas de fuego? [...] Que hagan valer la autonomía [...] No se laven las manos como Poncio Pilatos”, reprochó.

“Hay una campaña, no solo por este caso, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al País y quieren regresar, tienen una campaña mediática para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran, entonces yo no me he reunido con la licenciada Yasmín, ni con su esposo el ingeniero [José María] Riobóo [Martín], que es un gran ingeniero, de los estructuristas más importantes del País.

“Lamento mucho la actitud de mi alma máter, de la UNAM [...] Están enquistados grupos que defienden intereses políticos económicos de las minorías. Imagínense al Rector emitiendo un comunicado mal aconsejado [...] Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín”, subrayó López Obrador.