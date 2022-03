‘Yo no pagaría 100 mil de renta como José Ramón’, revela AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no hubiera pagado 100 mil pesos de renta mensual por la mansión que arrendaron, su hijo mayor, José Ramón López Beltrán y a su nuera, Carolyn Adams Solano, en Houston, Texas, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

“Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que ‘nos debe una explicación’. Y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente”, comentó el mandatario nacional.

“La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplio contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente”, recalcó el político tabasqueño.

“Pero cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que [Felipe] Calderón [Hinojosa] nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho [Genaro] García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno”, insistió.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal llamó “ternuritas” a los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara alta, que ayer en el Senado llevaron una réplica de la llamada “Casa Gris”, construida con piezas Lego.

“Están muy insensibles, no los quiero ni testerear, están muy molestos, no les sale nada; en política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo. Hay que cuidar eso, entonces pues ya están imagínense en el Senado llevan un rompecabezas, un lego de la casa de José Ramón. Cuanta creatividad, ternuritas”, se burló el mandatario nacional.