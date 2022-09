Nacos estamos de moda, dice AMLO tras amenaza de padre de alcalde panista a verificador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso de Daniel Tabe Tabe, padre de Mauricio Tabe Echartea -militante del Partido Acción Nacional y que desde el 1 de octubre del 2021 es el Alcalde de Miguel Hidalgo-, quien amenazó con un cuchillo a José Enrique Reyes Juárez, verificador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), del Gobierno de la Ciudad de México.

El video del ataque fue exhibido en la sección ‘Quién es quién en las mentiras’, a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Sin embargo, cuestionado al respecto, el titular del Poder Ejecutivo señaló que hay un “doble discurso” y “doble rasero” por parte de la oposición.

“No nos metamos en eso. Se trata aquí porque no deja de ser un asunto político y yo creo que por eso Elizabeth lo plantea. Pero siempre es el doble discurso ‘¡Qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes!’ [risas], sí pero, o sea, ese doble rasero [...] No hablemos más. Es una concepción y hay que respetar”, dijo el Presidente.

“Es una forma de pensar y de actuar, lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero no es nuevo [...] Siempre he dicho que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole!, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien, y que el resto es chusma, somos nacos. No saben que los nacos estamos de moda”, añadió.

López Obrador afirmó que en este proceso de “transformación”, los opositores a su movimiento “se creen superiores en todo. “Sin embargo, “cuando se les descubre lo que son realmente, pues enseñan el cobre, que es lo que está pasando con todo este proceso”, insistió. Después, mostró un video grabado en Colombia, donde una persona discrimina a la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, por su color de piel.

“Hoy @lopezobrador_ se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país”, escribió Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, en su cuenta de la red social Twitter.

La noche del 27 de septiembre del 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación por la amaneza con una arma blanca realizada por un empresario contra un verificador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), del Gobierno de la capital de la República.

“Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, inició la carpeta de investigación señalada. A solicitud del Ministerio Público, elementos de la @PDI_FGJCDMX iniciaron las diligencias para la búsqueda imágenes de cámaras de videoviligancia, públicas y privadas para su análisis, así como para entrevistar a testigos de los hechos”, indicó la Fiscalía capitalina, en una serie de tuits.

“El Ministerio Público continúa con la integración de la indagatoria, en espera de recabar los resultados de las intervenciones policiales solicitadas, para establecer el delito que se configure de acuerdo a lo señalado por el Código Penal de la Ciudad de México. La #FGJCDMX, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita”, insistió.

El hecho ocurrió durante la colocación de sellos de suspensión de actividades por parte del INVEA al negocio tacos árabes Don Eraki, ubicado en la esquina de Progreso y Prosperidad, en la colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Un video captó el momento en el que Tabe Tabe amagó con el cuchillo al funcionario capitalino, luego de tomarlo por el cuello. Tras unos segundos lo suelta y caminó hacia la persona que realizó la grabación.

El personal del INVEA acudió a supervisar el establecimiento abierto el 18 de agosto del 2022, después de que algunos ciudadanos denunciaron violaciones al uso de suelo, el cual es habitacional, por lo que dicho Instituto colocó sellos de suspensión de actividades. La Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó, el 26 de septiembre del presente año, que pediría investigar el negocio, presumiblemente propiedad del padre del alcalde de Miguel Hidalgo.

“Si es verdad es lamentable y, además, ya que salió publicado, vamos a hacer la revisión por supuesto por parte del INVEA y vamos a ver si la Contraloría, a partir de la noticia, empieza a hacer una investigación. Vamos a hacer la revisión y, por supuesto, el Invea tendría su participación y la Contraloría también y ellos ya definirían las sanciones”, indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, escribió, por su parte, el alcalde Tabe Echartea, en su cuenta de la red social Twitter.

Tras viralizarse el video, Tabe Tabe publicó un video en el que ofreció disculpas a los verificadores del INVEA, tras haberlos amenazado con un cuchillo. “Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, indicó el empresario.

“Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad, me arrepiento, no va con mi personalidad”, expresó el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, quien también publicó un tuit, en el que aseguró que desde el Gobierno capitalino “le pusieron el dedo” a su familiar. Sin embargo, dijo lamentar la reacción de su familiar. “Nada la justifica”, señaló.