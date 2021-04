LOS MOCHIS._ El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional hizo un llamado a que se respete la autonomía y la autoridad del Instituto Nacional Electoral, tras anular la candidatura a Gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual.

De visita en Los Mochis, como inicio de una gira por Sinaloa, Alejandro Moreno Cárdenas externó ‘absoluto respaldo total’ al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, ‘y a todos los consejeros’, señalando que tomaron una decisión ‘apegada a la Ley’, y apuntando que ‘la ley no se puede cumplir a la mitad’.

“Lo primero es un llamado enérgico y firme a que se respete a la autoridad electoral. Es el árbitro electoral”, dijo.

“Hubo una resolución clara, firme, y se debe de respetar. Porque eso es un insulto, lo que ha ocurrido, no solo a la participación democrática política, sino que es un insulto a las mujeres, un agravio a las mujeres que se originó ahí en el estado de Guerrero”, agregó.

Asimismo, rechazó los ataques que han lanzado hacia el INE tanto el propio Salgado Macedonio, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y otras figuras del partido Movimiento Regeneración Nacional.

“Ahora resulta que los de Morena quieren hacerle como en un partido de futbol: oye, fíjate que yo quiero que los tiempos duren 40 minutos en lugar de 45, yo quiero que se valga pegar unos seis faules y que no se saquen tarjetas, que en lugar de once jugadores sean cinco; bueno, pues eso no se puede. Hay reglas establecidas, y en la competencia democrática las tenemos que respetar, y tenemos que respetar a la autoridad y al árbitro electoral que es el Instituto Nacional Electoral”, insistió.

Además, acusó que en el trasfondo, pretenden desaparecer al INE y a todos los organismos autónomos, ‘todo lo que pueda medir un gobierno’, ‘porque no hay resultados del gobierno de Morena’; pero aseguró que no lo permitirán.

“Lo que sí debemos de tener claro es que al órgano electoral que hoy atacan, que hoy denostan, y que quieren desaparecer, fue la autoridad electoral que calificó su elección. Con esta autoridad electoral ganaron. Entonces, es increíble que hoy pretendan desvirtuar lo que ocurre en el país: hoy hay cero resultados, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para las mujeres”, sentenció.