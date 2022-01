Alcalde plantea a la UAS abrir Escuela de Medicina en Guasave

GUASAVE. _ Ante la elevada demanda que tiene la Facultad de Medicina de la UAS en Culiacán y el aumento de los campos clínicos en Guasave, el Alcalde Martín Ahumada Quintero planteó que la Universidad Autónoma de Sinaloa abra esta carrera en el municipio.

El Presidente Municipal expuso que en el marco de todas las opciones que tienen para el desarrollo de Guasave, también consideran a la academia como un motor.

“Hace un tiempo me tomaron opinión y participé en un foro para abrir la Escuela de Enfermería por la UAdeO y actualmente me parece que tenemos suficientes campos clínicos, me refiero a hospitales, camas, médicos especialistas, como para abrir una Escuela de Medicina”, expresó.

Aunque ese planteamiento no lo ha manifestado directamente ante las autoridades de la UAS, Ahumada Quintero dijo que ya llegó a los oídos del Rector Jesús Madueña Molina y al parecer ha hecho eco, porque ya lo ha mencionado.

“Cuando el Rector Madueña hace mención de eso es porque hizo eso. Yo todavía no me he comunicado con él, sin embargo, el Doctor plantea la posibilidad de una Escuela de Medicina (en Guasave), entonces creo que el eco ha sido bueno y la posibilidad creo que también es válida”, manifestó.

El Alcalde de Guasave subrayó que hay espacios muy reducidos en todo el estado para esta carrera, por lo que anda buscando una reunión con Madueña Molina para hacer el planteamiento directamente y trabajar para traer esa opción educativa al municipio.

“Se les facilitaría a los estudiantes, pero además veríamos que fuera de buen nivel, eso nos interesa mucho, que crezca la oferta educativa, que haya más carreras, pero que además estas sean de buen nivel para que en un futuro tengamos turismo académico, gente que en vez de irse a otros municipios y otros estados se queden aquí y otros puedan venir”, expresó.

Ahumada Quintero agregó que ante la vocación en la pesca y acuacultura que tiene Guasave, también se pudiera buscar diversificar la oferta educativa con carreras pertinentes como Ciencias del Mar o Biología Marina.