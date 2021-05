Ante sequía, hay que pensar en nuevas alternativas: Mario Zamora

LOS MOCHIS._ El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Gubernatura de Sinaloa señaló que ante la grave sequía que se registra en la entidad hay que pensar en nuevas alternativas.

De paso por Los Mochis durante su gira de este viernes, Mario Zamora Gastélum indicó que ya ha establecido contacto con una empresa que puede ser una alternativa para Sinaloa.

“Me pasó el contacto Manuel Clouthier de una empresa texana que se llama Earth Water, que el antecedente, me platicaba Manuel, ellos eran perforadores buscando petróleo, que perforan hasta dos kilómetros de profundidad... No he visto el estudio que me mandaron, pero según me dicen, Sinaloa tiene muchísima agua a dos kilómetros de profundidad, que se va directo al mar, o sea, ni siquiera está en los mantos freáticos, y que de poder llegar a sacarla permitiría tener agua suficiente y disponible como si hicieras dos o tres presas en el Estado, y es mucho más barato”, expuso.

Zamora Gastélum consideró que esta sequía deja ‘una gran enseñanza’ respecto al uso y cuidado del agua, pero también sobre las políticas públicas que se pueden mejorar en ese sentido.

“El Gobierno Federal dejó de invertir en infraestructura agrícola, le dio la espalda a los módulos de riego; los programas que había antes los desaparecieron, y otra vez, si eran programas que estaban equivocados, qué bueno que los desaparezcas, pero propón uno mejor. Aquí no pusieron nada y nos quitaron todo absolutamente, y hoy estamos viendo las consecuencias de políticas equivocadas”, reclamó.

Cabe mencionar, que algunos investigadores consideran que Sinaloa vive la peor sequía de los últimos 58 años, con presas que rondan el 20 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Y según cifras de la Comisión Nacional del Agua, Sinaloa es el segundo Estado del País con mayor índice de sequía, sólo debajo de Sonora, registrando un 87.9 por ciento del territorio en condiciones de sequía severa