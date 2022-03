$!Arrecia el frío en Guasave; reportan hasta -1 grado en zonas de Bamoa

“Hasta -1 grado bajó la temperatura por el rumbo de Bamoa y Estación Bamoa, ya tenemos reportes por parte de canaleros y tenemos maíces con posible pérdida total, eso es hasta hoy, esperemos que el pronóstico de bajas temperaturas también para mañana no llegue al grado de lo que pasó hoy en la mañana”, comentó.

“De momento, los maíces que están dañados no les puedes echar agua, porque están estresados y al echarles agua en lugar de beneficiarlos les haces más daño, vamos a tener que esperarnos unos días a que el maíz por sí solo reaccione y ya después de eso sí se le tiene que echar agua, por lo que hay que buscar de donde sea meter más agua a los canales”, aseveró.

Dagoberto Llanes Soto, presidente del módulo de riego 74-2 que comprende la zona sur de Guasave, desde el arroyo de San Rafael, hasta Salvador Alvarado y una pequeña parte de Angostura, confirmó que tuvieron afectaciones con las temperaturas que bajaron hasta 1.5 grados en esa región.

“Para acá me están dando razón y en el área donde he andado está afectado, hay daños en sorgos y maíces, al garbanzo no se le nota, pero también se lo chin... a los tiernos, yo tengo siete hectáreas y los agarró floreciendo”, expuso.

Para Angostura también les reportaron cultivos dañados por las bajas temperaturas, manifestó.

Llanes Soto aclaró que en el caso de esa región, será la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora la que cuantifique los daños y dé a conocer los próximos días el hectareaje afectado.