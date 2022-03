Asilo de Guasave alberga a 12 adultos mayores y 6 carecen de identidad legal: DIF

GUASAVE. _ El asilo de Guasave tiene albergados a 12 adultos mayores, pero 6 de ellos no cuentan con identidad legal, lo que los imposibilita a acceder a apoyos del Gobierno federal a los que por su edad tienen derecho, lamentó Lourdes Cardona Leal.

La presidenta de DIF Guasave manifestó que son adultos mayores que tienen de 10 a 15 años en el asilo que prácticamente están en el abandono social y sin familia.

“Una de las cosas más relevantes y dolorosas que vimos es que los usuarios que tienen aquí 15 años, 10 años, no tienen identidad legal, eso es lo que más duele, porque por su misma edad ya tienen derecho acceder a ciertos apoyos federales, pero no se puede ni siquiera hacer uso del Insabi porque necesitan presentar la CURP y no la tienen”, expuso.

Cardona Leal indicó que Benito Bon Montoya, procurador de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, está ayudando a tramitar las identidades legales de los usuarios del asilo, porque muchos de ellos, debido a su edad, tienen un deterioro cognitivo que no les permite recordar de dónde son o si su nombre real es como se autonombran.

“Tenemos 12 usuarios, 10 del sexo masculino y 2 de sexo femenino, tenemos 6 sin identidad, no tenemos de dónde sacar algún dato para hacerle un trámite en el Registro Civil; los otros ya cuentan con ese documento, pero hay unos que fue logro de nuestra administración, hemos sacado adelante como tres o cuatro actas”, aclaró.

La presidenta de DIF Guasave subrayó que el problema es que el ingresó al asilo no estaba bien regulado, pero ahora cuando les llevan a un adulto mayor, se tiene que pasar con la trabajadora social y el individuo que piense que no puede cuidar a su familiar tiene que dejar sus credenciales, su acta de nacimiento y datos de identidad, para que puedan ingresar correctamente y con ello tener acceso al servicio médico.

Indicó que recibieron el asilo sin archivos, por lo que empezaron a integrar expedientes de los usuarios, se les empezó a hacer su historia clínica, su historia sicológica, se pidió apoyo a nutrición, para que cada individuo sea evaluado en su totalidad, ver sus necesidades y en base a eso empezar a actuar.