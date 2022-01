Aumento de sueldo a regidores de Guasave va en contra de lo que promueven Morena y la 4T, asegura Alcalde

Para poder reasignar más presupuesto a la Oficina de Regidores y a la Sindicatura de Procuración detalló que fue necesario quitarle 300 mil pesos a la dirección de Salud y Bienestar Social, 346 mil pesos a prevención del Covid-19, 200 mil pesos a Parques y Jardines, 300 mil pesos a Alumbrado Público, 500 mil pesos a Aseo y Limpia, además de un millón 466 mil pesos para el operativo de Semana Santa.

“Como Alcalde voté en contra de esas modificaciones junto con otros regidores de la misma opinión, porque ese tipo de decisiones van en contra de lo que promueve Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación. Si queremos ser diferentes y mejores que gobiernos pasados tenemos que actuar diferentes y tomar las decisiones correctas”, expresó.

Ahumada Quintero subrayó que no manejan recursos propios, sino que administran dinero del pueblo y están obligados a hacerlo de manera responsable y honesta.

“Hicimos el compromiso de un gobierno de cambio para hacer mejor las cosas y estoy seguro que hacerlo no será posible si regresamos a prácticas del pasado y mantenemos inercias nocivas que tanto criticamos y que tanto han hecho daño a los ciudadanos”, lamentó.

Pese a las resistencias que están encontrando, el Alcalde pidió a la ciudadanía tener plena confianza de que están creando un gobierno municipal honesto y eficiente al que se comprometió.

“Este 2022 debe ser el parteaguas entre el gobierno de Guasave que somos y el gobierno que pretendemos ser y esto solo lo vamos a lograr con la participación de todos, con mucha unidad, con trabajo y respaldo de la sociedad”, dijo.

Reiteró que su gobierno está en línea de la política del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, a la que su gobierno le agrega no simular.