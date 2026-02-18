Ayuntamiento de Ahome pone fin a conflicto con ‘Guerreros Azules’: darán de alta a viudas y pagarán retroactivos

LOS MOCHIS._ La tensión en el Ayuntamiento de Ahome llegó a su fin durante la noche de este martes. Tras una intensa jornada de manifestaciones que mantuvo tomadas las instalaciones del Palacio Municipal, la asociación de policías retirados “Guerreros Azules” y el Gobierno Municipal alcanzaron un acuerdo definitivo que hace justicia a demandas añejas de prestaciones sociales.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó que, privilegiando el diálogo y el sentido humano, se acordó la incorporación inmediata a la nómina de nueve viudas de policías, quienes además recibirán el pago retroactivo correspondiente a sus derechos adquiridos.

El acuerdo se selló tras una mesa de diálogo en la que participaron funcionarios de primer nivel, el Presidente Municipal y los líderes de la agrupación. Como resultado inmediato, los manifestantes retiraron el bloqueo, permitiendo la reanudación total de las operaciones gubernamentales.

Ignacio Iván Durán, uno de los líderes de “Guerreros Azules”, detalló que el compromiso es tangible: a partir de la próxima quincena, las nueve viudas aparecerán oficialmente en la nómina del Ayuntamiento.

El acuerdo cobra especial relevancia dado el rezago administrativo existente; según expuso el representante de los policías retirados, algunos de estos expedientes de viudez llevaban entre 5 y 10 años “atorados” en trámites burocráticos, esperando una resolución favorable.

Por su parte, Menéndez de Llano Bermúdez enfatizó que su administración no es ajena a la deuda histórica que se tiene con las familias de los agentes. Explicó que existen casos con derechos generados desde los años 1999 y 2000, así como otros más recientes de 2020, los cuales se están atendiendo de manera gradual conforme lo permiten las finanzas municipales.

“A veces tiene que ajustarse entre el tiempo y la disponibilidad, hacemos un ahorro, evitando el gasto arriba para que alcance abajo, y vamos cubriendo siempre con un sentido humano y de justicia”, declaró el Primer Edil.

El Alcalde subrayó que la política de puertas abiertas se mantiene firme, asegurando que el pago retroactivo es una muestra de buena voluntad para subsanar el tiempo de espera de los deudos.

Con el levantamiento del plantón, este miércoles las actividades presenciales en el Palacio Municipal de Ahome operan de manera normal y sin contratiempos.