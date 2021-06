$!Bodegas están actuando con voracidad, acusan productores en Guasave

GUASAVE._ Campesinos pertenecientes a la organización Morena Agropecuaria acusaron que los acopiadores de granos están actuando con voracidad haciéndoles descuentos excesivos y que no están cumpliendo a cabalidad los contratos que firmaron para la comercialización del grano.

Benjamín Valenzuela Segura, coordinador estatal de Morena Agropecuaria, recordó que en el cierre de campaña de Rocha Moya en Guasave dijo que se necesitaba dar certeza a la comercialización del maíz y que no iba a tolerar abusos de los acopiadores contra los campesinos.

“La situación no ha cambiado, los acopiadores no están cumpliendo con los contratos en los términos como fueron signados con los productores y solo se requiere que se propicie para que los técnicos especialistas en administración de riesgos y coberturas agrícolas, y los abogados de Morena Agropecuaria puedan iniciar las auditorías con los acopiadores que estén incumpliendo los contratos”, expuso el dirigente agrícola.

Por ello es que están solicitando a las bodegas que al momento de liquidar las cosechas le informen a los productores qué día del año compraron la cobertura, a cuánto la compraron, a qué mes de ejercicio la compraron, qué día la liquidaron y a cuánto.

“Lo que ocupamos que los bodegueros le informen a los productores ahora que le realizan su boleta de liquidación y su depósito, con estos elementos sabremos si el bodeguero está cumpliendo o no con los contratos y como no hay respuesta, se infiere que los bodegueros no están cumpliendo con los contratos”, insistió.

Valenzuela Segura agregó que a eso se suman descuentos excesivos por humedad, el descuento de la cuota liga y la cuota Piafes, por lo que van a proceder legalmente.

Aseguró que el problema es generalizado en la mayoría de las 69 bodegas que hay en Sinaloa, de las cuales 19 están en Guasave, aunque es en este municipio donde han recibido más quejas.

Aclaró que si bien es cierto, como Gobernador electo, Rocha Moya todavía no puede intervenir legalmente, sí tiene la autoridad moral para sugerir a los bodegueros que se acaten los compromisos asumidos.

Dijo que este tema no lo llevarán ante el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, porque en el asunto del descuento de la cuota liga no ha mostrado voluntad y ésta se sigue aplicando contra la voluntad de los productores.