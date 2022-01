Cada regidor en Guasave le costará al Municipio $68 mil al mes, revela Tesorero

GUASAVE._ Aunque no se ha modificado todavía el tabulador de sueldos donde los regidores de Guasave aparecen con salario de 28 mil 730 pesos al mes, con el presupuesto de egresos que los propios ediles aprobaron le costarán al Municipio 68 mil pesos mensuales, cada uno, ya incluido el apoyo de 5 mil pesos semanales que les dan por combustible, reveló Marco Antonio Báez Rochín.

El Tesorero del Ayuntamiento de Guasave explicó que ciertamente no es un aumento de sueldo, pero lo que negociaron los regidores fue eso y si no se ha modificado el tabulador es porque primero se tenía que autorizar el presupuesto.

“Ellos nos insistieron, incluso nos presentaron un documento solicitando la modificación al presupuesto que nosotros habíamos hecho, donde se les había propuesto un aumento de 10 mil pesos y no propuesto por Tesorería, propuesto por el área de Presidencia, pero después ellos hicieron una modificación para que su ingreso se fuera otros 10 mil pesos arriba, para que les quedara un aproximado, primero decían que 45 mil pesos libres y después 43 mil pesos”, comentó.

El funcionario municipal manifestó que para que los regidores puedan tener un ingreso neto en el rango de 43 mil a 45 mil pesos mensuales, debe irse su ingreso bruto a 48 mil pesos, eso sin contar el apoyo de 5 mil pesos semanales que se le dan de apoyo para combustible a cada edil.

“Yo siempre he dicho que hay que agarrar la nómina completa, con todo e impuestos para saber realmente cuánto es lo que gana la persona, esa es la forma como debe de ver uno el ingreso, independientemente de lo que me quede neto, porque en el momento que yo estoy generando un ingreso para mi persona tengo que contribuirle al fisco por el concepto de impuesto sobre la renta, pero lo que el patrón me está pagando a mí es la cantidad por la cual me contrata”, sostuvo.

Báez Rochín subrayó que para el tema del apoyo a combustible que es de 5 mil pesos semanales se presupuestaron 3 millones 120 mil pesos, por lo que cada regidor recibirá en este año 260 mil pesos por este concepto.