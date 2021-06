GUASAVE._ Tras casi un mes de instalar un plantón frente al Palacio Municipal de Guasave, donde tenían instalada una carpa y casas de campaña para pernoctar, trabajadores sindicalizados adheridos al Stasag desistieron de esa manifestación debido a las altas temperaturas.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, comentó que determinaron levantar el plantón la tarde del miércoles, después de realizar una asamblea.

“Lo levantamos porque nos venció el calor y nos venció el recurso, no tenemos recursos para el agua, para sostenernos, y el calor antier al mediodía no lo aguantábamos, aunque estábamos en la sombra, era muy fuerte la resolana y tenemos que cuidar a la gente”, manifestó.

El dirigente obrero aclaró que el retirar el plantón no significa que van a desistir de la lucha que han emprendido y que es un trato igualitario a los miembros de este sindicato respecto a los beneficios que se están otorgando a los afiliados al SATAG.

Además, de que siguen dando la pelea en los tribunales por algunos juicios que iniciaron desde hace tiempo y que inexplicablemente están detenidos.

“Estamos muy lastimados porque se nos vino todo el gobierno encima, yo creo que junto con el Gobierno del Estado se nos vinieron encima, porque no caminan los juicios de nosotros, no estamos vencidos, pero no caminan y qué cosa tan rara que los juicios de la otra organización sí han caminado, los de nosotros están estancados”, lamentó.

Pimentel Medina subrayó que este jueves los abogados del Stasag acudieron a Los Mochis para tratar de tener un encuentro con el vicefiscal de la zona norte, porque hace dos años y tres meses interpusieron una demanda en contra de Abelardo Rodríguez Valenzuela, presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, y el caso no avanza.

“Son dos años y tres meses de esa demanda penal y está parada, parece que hay línea, se supo que había línea, hasta las elecciones que no nos resolvieran nada, entonces ahorita van a ver al vicefiscal”, indicó.

Expuso que ante esta situación van a empezar a hacer manifestaciones en las oficinas que tiene la Fiscalía General del Estado porque la carpeta de investigación está parada.

“¿Dónde está la justicia?, estamos muy decepcionados de la justicia y del gobierno, de las acciones que viene cometiendo”, sostuvo.

Pimentel Medina reconoció que existe incertidumbre ante los resultados que arrojaron las elecciones del 6 de junio, en donde el Stasag se la jugó con los candidatos del PRI que perdieron la Alcaldía de Guasave y la gubernatura de Sinaloa.

Sin embargo, una vez que rinda protesta Martín Ahumada Quintero esperan que haga una revisión de todo lo que está sucediendo, de cómo se constituyó el SATAG, de la ilegalidad en la que está funcionando el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, para que aplique la justicia.