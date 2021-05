GUASAVE._ El autobús que está utilizando durante su campaña es rentado a la empresa Navolatours, pero no recuerda cuánto es lo que paga, aclaró Mario Zamora Gastélum.

El candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa manifestó que ese es un gasto que está reportado ante el Instituto Nacional Electoral.

“Primero dijeron que el camión era mío, ya salió de quién es, pago una renta y una renta bastante barata, no me acuerdo la cantidad, mentiría, la verdad es que no me acuerdo, pero ahí está en el INE y claramente el dueño es la gente de Navolatours que tiene camiones, que los rentan y yo recuerdo que saqué la cuenta y salía más barato rentar el camión y subir a mucha más gente, hacer una dinámica abierta con la gente, que traer camionetas”, explicó.

El tema de los vehículos que utilizan los candidatos a la Gubernatura ha generado polémica desde el día del debate, cuando Zamora Gastélum señaló que el chofer de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS, había comprado de contado una camioneta con valor de más de un millón 300 mil pesos. Posteriormente la alianza del PRI, PAN y PRD denunció ante el INE a Rocha para que investigue las incongruencias en la adquisición de esta unidad.

El jueves, Rocha Moya dijo que le extraña más el “camionón” que utiliza Zamora Gastélum, pero que prefiere no meterse en dimes y diretes que lo distraigan en la campaña.

“Lo importante es que el señor Rubén que habla de austeridad trae una Tahoe 2021 de lujo, que cuesta un millón y medio de pesos, que ahí está la factura que dice que se pagó de contado y está a nombre de una persona que está registrado que gana el salario mínimo, si él dedicara todo su salario a comprar un carro de contado como ese se tardaría 17 años y tiene 21 años, ¿cómo le hizo?”, cuestionó el candidato de la alianza Va por Sinaloa.

Zamora Gastélum indicó que no solo se quedaron en el señalamiento mediático, sino que se puso una denuncia ante la autoridad para que investigue porque puede haber lavado de dinero.