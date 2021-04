Candidato del PT a la Alcaldía de Ahome denuncia ataque cibernético

“A las autoridades les corresponderá resolver, mediante una investigación, pues de dónde vienen esos ataques, que les llaman cibernéticos”, comentó.

Vázquez Márquez se dijo seguro de que la ‘guerra sucia’ proviene de sus ‘adversarios políticos’, aunque no hizo acusaciones directas.

“Están desesperados, ahí están las encuestas y estamos sobre ellos... Es por ese posicionamiento que tenemos, somos el número uno, que seguramente estarán haciendo este tipo de campaña sucia, de guerra sucia, esas artimañas que siempre han utilizado; pero que a mí no me han afectado y no me van a mover”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a dejar esas ‘artimañas’ y realizar una campaña de propuestas y de civilidad, buscando el acercamiento con la gente, a escuchar sus necesidades y demandas.

“El llamado a nuestros adversarios políticos a que mejor empujen sus baterías en propuestas positivas. La gente está muy decepcionada de la política, de los políticos de siempre”, instó.