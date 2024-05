El Partido Sinaloense concentró una brigada en la comunidad de Palos Blancos, en el municipio de Guasave, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

El líder moral del partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda se encargó de dar el banderazo de inicio en la localidad mientras era acompañado por los pasistas Alba Virgen Montes, candidata a la presidencia municipal del municipio y Tony Quiñónez, candidato a diputado por el 8 distrito.

Previo al inicio, Cuén Ojeda destacó que de llegar a la Cámara de Diputados defenderá a la población de injusticias y abusos del gobierno.

“Mi gran compromiso al llegar a la Cámara de Diputados de San Lázaro es defender a la gente que está harta de las injusticias y abusos de este mal gobierno pues todos queremos una mejor calidad de vida con seguridad y certidumbre”, dijo.

Resaltó que el compromiso no es por la coyuntura electoral pues desde hace 12 años el PAS ha trabajado en colonias y comunidades a través de sus brigadas y programas sociales de beneficio para las familias sinaloenses.

”Hoy más que nunca tenemos que trabajar y cerrar fuerte, no podemos confiarnos, todos hemos vistos la agresión por parte del Gobierno Estatal y las expresiones de odio e inseguridad de sus candidatos porque ven la competencia de nuestra parte, y no se equivocan porque el 2 de junio no solo les vamos a ganar, los vamos a barrer”, señaló.

En la brigada en el municipio, los pasistas invitaron a la ciudadanía a votar por sus candidatos y candidatas el próximo 2 de junio.

”Vamos a tocar todas las puertas de los hogares sinaloenses, hoy estamos en esta comunidad de Palos Blancos, Guasave, pero este trabajo se réplica en los 20 municipios del estado”, dijo Cuén Ojeda.

Promete impulsar iniciativas

Por su parte, durante un evento en Culiacán, Cuén Ojeda prometió que de obtener un escaño en la Cámara Baja impulsará iniciativas para que más niños y jóvenes puedan concluir sus estudios, asegurando que de esta manera se combate la desigualdad social.

Frente al grupo de pepenadores y recolectores de basura de Culiacán, señaló que gestionará los programas para girar recursos

”Al llegar a la Cámara de Diputados voy a trabajar para que haya menos pobreza y desigualdad social, gestionaré programas para destinar recursos que mejoren la calidad de vida de las y los sinaloenses”.

”Debo decir que su líder Don Enrique se mantiene en contacto permanente con el PAS, siempre para buscar apoyos, como gestionar para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios de una carrera profesional”.

Advirtió a los presentes de no permitir intimidación por parte de los “Siervos de la Nación”, asegurando que es falso que quitarán las pensiones si no les dan su credencial.

El evento fue organizado por la brigada que dirige Angélica Díaz de Cuén.

”En el Frente Fuerza y Corazón por México tenemos una candidata que será la primera mujer Presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, es como nosotros, como Angélica, que viene de Concordia y yo de Badiraguato, es producto de la cultura del esfuerzo, ella se preparó, estudió y hoy es una empresaria de éxito que sabe generar empleos y productividad”.

Informó que el PAS estatal cuenta con médicos, especialistas y medicamentos, así como asesoría jurídica, todo de manera gratuita.

”Hoy estamos con ustedes para promocionar a la gente del PAS queremos que este partido se mantenga para seguir ayudando a la gente, el 2 de junio les pido crucen la boleta por el Partido Sinaloense”.