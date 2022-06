$!Canje de armas no busca desarmar al crimen organizado, sino evitar accidentes en casa: Del Rincón

“Tener armas de fuego cerca de niños, niñas y adolescentes es indudablemente un riesgo, porque no saben utilizarlas, si no sabemos los adultos menos los niños y los jóvenes. El riesgo no solamente es para los niños, también lo es para los adultos, ya ha habido lesiones graves permanentes, muertes y hasta suicidios, que se pueden evitar sacando estas armas de las casas”, expuso.

Jenny del Rincón manifestó que tener un arma en casa constituye un riesgo latente no solamente para un accidente o un suicidio, sino también para que las personas tengan a la mano algo que puede incentivarlos a cometer un delito.

“Muchas veces nos ponen en las redes sociales: ‘esas campañas no sacan las armas de la delincuencia organizada’, no, es que no está dirigido a ellos, el programa está dirigido a las casas de Sinaloa, a las casas que no tienen necesidad de tener un arma, que se las dejó el abuelo, que se las dejo el tío, que la tenían en el rancho, que antes usaban para espantar pájaros, para cazar venados o lo que sea y hoy no la usan, entonces tráiganla y canjéenla, el incentivo es bueno, de 2 mil a 6 mil pesos”, destacó.

Manifestó que al entregar un arma para su destrucción, además de alejar un factor de riesgo de sus hogares, les hace acreedores a un recurso económico que les puede ser de mucha mayor utilidad o pueden llevarse un celular o una tableta que le puede servir para los estudios de sus hijos.

Rogelio Carrera Sámano, coronel de infantería de la Sedena, aclaró que en esta campaña no se investiga la procedencia de las armas que llevan a canjear y tampoco a la persona que la lleva.

Detalló que esta campaña ya se llevó a los municipios de Choix, El Fuerte y Sinaloa, donde han entregado para canje 80 armas y 17 granadas.

El Alcalde Martín Ahumada Quintero destacó que la importancia de este programa radica en que sacar las armas de casa implica inhibir el riesgo de que un niño o un adolescente la pueda tomar y cometer una imprudencia de fatales consecuencias.

Dijo que en otros países la libertad para la venta y posesión de armas lo que ha ocasionado son tragedias de asesinatos en masa en escuelas, centros comerciales y muchos tipos de espacios.