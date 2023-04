El Gobierno de Sinaloa buscaría invertir cerca de 50 millones de pesos que irían destinados a obras públicas en tres municipios, Mocorito, Badiraguato y Sinaloa, así se dio a conocer a través del Periódico Oficial del Estado publicado el 21 de abril.

Bajo el concepto de las licitaciones públicas nacionales No. OPPU-EST-LP-038-2023, No. OPPU-EST-LP-039-2023 y No. OPPU-EST-LP-040, que consisten en trabajos de pavimentación en Mocorito y Badiraguato, mientras que en Sinaloa Municipio es la perforación de un pozo profundo para sistema de agua potable.

La potencial inversión alcanzaría la cifra de 48 millones 840 mil 075.76 pesos de acuerdo al presupuesto base, que se desglosa así; 27 millones 647 mil 259.37 pesos para pavimentar el camino San Benito en Mocorito; 17 millones 751 mil 066.69 pesos irían a la pavimentación del camino La Amapa-Higueras de Álvarez Borboa en Badiraguato; y 3 millones 441 mil 749.70 pesos por la perforación de un pozo en Sinaloa Municipio.