Casi al mismo tiempo, Zamora y Rocha cierran campaña en Los Mochis

“Ya no más el señor Gobernador, ya no más el señor Presidente, ya no más el poder sólo por el poder. Yo comparto y coincido con López: antes que nada y primero que nadie, los que menos tienen; pero los que menos tienen, nos tienen a nosotros”, exclamó.

ROCHA DESTACÓ LAS ACCIONES DE AMLO

Durante la mayor parte de su discurso, Rubén Rocha Moya destacó acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que le va a copiar la estrategia contra la corrupción, además de prometer que no va a gastar en ‘simpleras’, acusando al Gobierno de Quirino Ordaz de gastar mil 500 millones de pesos para proyectar su imagen.

“Ahorrando dinero del combate a la corrupción y de un gobierno austero, vamos a poder resolver grandes problemas y rezagos que tiene nuestra sociedad”, aseguró.

Prometió, entre otras cosas, apoyar a los sectores productivos; orientar la obra social a drenaje, agua potable y pavimentación; y hacerle justicia a los trabajadores de salud, que no tienen seguridad social.

También, el candidato de la alianza Morena-PAS pidió a todos sus simpatizantes estar muy atentos a los sucesos del próximo domingo, para cuidar la elección, y advirtió que habrá abogados en sitios estratégicos para actuar de forma inmediata en contra quienes sean sorprendidos intentando ‘comprar’ el voto.

“Los priistas y panistas están acostumbrados a comprar votos, no con su dinero, sino con el que les dan los que creen que van a ganar. Sólo que ahora no les van a dar, porque nadie cree en ellos, y no van a tener esa posibilidad. Sin embargo, no nos descuidemos, hay que cuidar nuestra cosecha”, dijo.