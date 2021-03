Casimiro Zamora pide inclusión a candidato de Morena a la Alcaldía de Guasave

GUASAVE._ Aunque ya sostuvo un primer encuentro con Martín Ahumada Quintero, candidato de Morena y PAS a la alcaldía de Guasave, Casimiro Zamora Valdez comentó que necesitan sentarse a platicar de nuevo y ponerse de acuerdo porque quiere que en el proyecto incluyan a compañeros de su grupo.

El Diputado federal manifestó que ante la designación del médico en la posición a la que él también aspiraba no se va a poner a renegar porque es institucional, pero quiere inclusión.

“Aspiramos nosotros a ser parte protagonista de este proyecto para 2021 y no nos favoreció, no vamos a patear el balancín, pero sí queremos sentar las bases de que somos un equipo que venimos trabajando con tiempo y no queremos que se sientan relegados los compañeros que han sudado la camiseta y que se han quedado viendo de lejos en la administración que está en funciones y no quieren volver a quedarse viendo lejos en este proyecto que viene”, manifestó.

Zamora Valdez detalló que su grupo empezó a trabajar en Guasave desde la fundación de Morena, logrando conformar 520 comités en 439 secciones que hay, de los cuales han sido renovados el 70 por ciento, y una de las funciones que tiene esta estructura es defender los votos de Morena en los procesos electorales.

“Lo ha dicho el Presidente López Obrador: ‘serás el mejor candidato, pero mientras no tenga una estructura que defienda el voto jamás se va a ganar una elección’, por eso es que estamos trabajando en la estructura y el candidato por mejor que sea mientras no tenga esa estructura, no garantiza el triunfo, por eso es que si quiere una buena defensa del voto, el doctor tiene que cerrar filas con nosotros”, subrayó.

El legislador manifestó que al siguiente día del registro de Ahumada Quintero tuvieron un primer encuentro, pero dejaron pendientes más pláticas para alcanzar acuerdos y diseñar un camino único por Guasave.

“Nos tenemos que sentar a platicar con el doctor Martín Ahumada, vamos a respaldar a Morena, pero no podemos tirar al aire lo que nos pasó con la actual administración que quedó mucha gente viendo la esperanza de ser tomado en cuenta en el proyecto y no, esta vez no queremos que suceda lo mismo”, insistió.

Luego de no lograr la candidatura a la alcaldía, Zamora Valdez comentó que su partido le dará la oportunidad de buscar la reelección en el Distrito 04 federal, por lo que próximamente hará su registro en la contienda federal.