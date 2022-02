$!Cerca de mil escuelas en Guasave tienen problemas de electricidad, baños o agua potable: Servicios Regionales

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán expuso que no se puede negar el estado de la infraestructura educativa que a la fecha se ha observado producto del abandono durante la pandemia, además de la vandalización de la que fueron objeto.

“Que si se presenta un síntoma, por más leve que sea, el niño no asista a la escuela; al ingreso a las instituciones educativas, en todas las que ya están operando en la presencialidad está el filtro al ingreso de la escuela, donde se aplica gel antibacterial, no se permite la entrada de nadie si no trae cubrebocas”, aseveró.

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán agregó que es muy importante avanzar de manera gradual y escalonada en el regreso a las aulas porque hay efectos muy marcados en la niñez y en la juventud por la falta de interacción social escolar, ya que han ido perdiendo características de la formación integral que deben de tener.