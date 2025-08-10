CFE realizará suspensión de energía el martes en comunidades de Ahome

La Comisión Federal de Electricidad informó que el próximo martes 12 de agosto suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en las comunidades Las Bolsas de Tosalibampo I y II, en Ahome.

La interrupción se llevará a cabo en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas y obedece a trabajos de incremento de capacidad de conducción en líneas aéreas de media tensión de un circuito de la subestación La Despensa.

De acuerdo con la CFE, estas labores tienen como objetivo mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona.

Asimismo, la empresa agradeció la comprensión y cooperación de los usuarios, recordando que, por seguridad del personal, el trabajo solo puede efectuarse con las líneas desenergizadas.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, los usuarios pueden comunicarse al número 071.