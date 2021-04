‘Chuy’ López, candidato a Alcalde de Guasave, presenta su 3 de 3

GUASAVE._ Jesús Antonio López Rodríguez, quien participa en la contienda por la Alcaldía de Guasave representando al PAN, PRI y PRD, presentó su declaración 3 de 3, la cual subió a la plataforma que activó en días pasados Coparmex Sinaloa.

En sus declaraciones de bienes, de intereses y fiscal, el candidato común de PAN, PRI y PRD detalló los bienes que posee y el valor de adquisición conforma a escritura pública, sus ingresos anuales y de sus dependientes económicos, detalles del puesto anterior y los ingresos de este, así como los adeudos que tiene.

“Tuvimos a bien, junto con nuestro equipo de colaboradores, hacer nuestro registro 3 de 3, para que la gente, la sociedad se dé cuenta, qué es lo que el candidato a Presidente Municipal de Guasave tiene, si tiene algún conflicto de interés, la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal”, expuso López Rodríguez.

En su declaración patrimonial, el candidato a Presidente Municipal informa que tiene cinco casas, con valor de adquisición conjunto de 3 millones 848 mil 780 pesos, además de un terreno de 60 metros cuadrados con valor de adquisición de 7 mil pesos.

López Rodríguez declaró también la posesión de cuatro vehículos de diferentes marcas y modelos con valor de adquisición conjunto de un millón 464 mil pesos.

El médico internista presentó para la declaración fiscal un oficio del SAT con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, mientras que en la declaración de intereses detalló que no tiene participación en empresas ni instituciones, no recibe apoyos, no cuenta con representaciones o representados, no tiene clientes, no cuenta con beneficios privados ni fideicomisos.

Adicional a su 3 de 3, el candidato común del PAN, PRI y PRD presentó una carta donde declara bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenado o sancionado por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; ni por delitos sexuales, contra la intimidad sexual o libertad corporal, tampoco como deudor alimentario moroso.

López Rodríguez manifestó que los candidatos deben ser transparentes y que vengan a servir no a servirse, por lo que con el 3 de 3 la sociedad puede evaluar de manera real a cada opción política.

“Es una herramienta que los votantes deben de tener y que en mi caso la tienen, y además es una declaración 3 de 3 que es abierta, que todo mundo la puede explorar, todo mundo la puede revisar”, expuso.

Hasta el momento, López Rodríguez es el único candidato a presidente municipal que ha presentado su declaración 3 de 3, la cual puede consultarse en http://3de3.coparmexsinaloa.org/, habilitada por Coparmex Sinaloa.