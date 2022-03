Con 62 votos de diferencia, Margarita González gana sindicatura de Juan José Ríos

GUASAVE. _ Con una diferencia de 62 votos, Margarita González fue la ganadora en el plebiscito ciudadano por la sindicatura de Juan José Ríos, la más grande del municipio y en la cual se presentó una de las votaciones más cerradas.

Cabe señalar que esta es la última ocasión en la que se lleva a cabo un plebiscito en esta sindicatura de Guasave, ya que a partir de 2024 se convertirá en un nuevo municipio.

Margarita González llevaba como contrincantes a Manuel José Ángel Cota Heredia, Marcos Javier Heredia Sotelo, Crisóforo Armenta Orduño y Francisco Javier Beltrán Castro.

En El Burrión, donde el resultado estaba pendiente, el ganador fue Rafael Josafat Inzunza Partida, mientras que en Nío la triunfadora fue Verónica Zambrano.

En esta última sindicatura fue donde se presentó la única queja forma, por parte del aspirante Rigoberto Camacho Camargo, quien señaló que en algunas mesas receptoras se dejó votar a personas que no les tocaba en ese lugar o que se dejó emitir su opinión a personas que tenían su credencial de elector vencida.

Julio Iván Villicaña Torres, presidente de la comisión organizadora del plebiscito, manifestó que dicha queja no procedió, ya que no les presentaron pruebas de las acciones que se señalaban.

“No presenta la evidencia, revisamos las actas y aparecen firmadas por los representantes de las mesas receptoras y no aparece ningún incidente, en su momento no lo hicieron ver, mientras que en el recurso que nos presenta no hay pruebas, simplemente es un tema de oídas, de que le dijeron, de que le comentaron, pero no hay algo concreto que nos pueda llevar a determinar que efectivamente existieron esos casos”, manifestó.

El Regidor explicó que al terminar ya el cómputo final de las opiniones, lo que sigue es elaborar un acta circunstanciada de lo que fue todo el proceso y los resultados.

Enseguida la comisión organizadora del plebiscito elaborará un dictamen, el cual será presentado ante el pleno del Cabildo, que es el que al final se encargará de validar el proceso, para que posteriormente se le tome protesta a los nuevos síndicos y comisarios del municipio.

GANADORES DEL PLEBISCITO

Sindicatura Ganador

Juan José Ríos Margarita González

Adolfo Ruiz Cortines Rodrigo Margarito Miranda Olguín

Benito Juárez Rosa Elia González Peñuelas

La Trinidad Emmanuel Verduzco Padilla

León Fonseca Juan Hilario Báez Gálvez

Bamoa Luis Enrique Valdés Félix

Estación Bamoa Manuel Cuauhtémoc Arvizu Pérez

Nío Verónica Zambrano

El Burrión Rafael Josafat Inzunza Partida

San Rafael Víctor Arnoldo Soto Loredo

Tamazula Ramiro Leyva León

La Brecha Raúl Camacho Contreras