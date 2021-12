$!Denuncian pescadores ribereños pesca ilegal de sardineros en Topolobampo

AHOME._ Pescadores ribereños denunciaron pesca ilegal de armadores en el área de Topolobampo.

Luis Guadalupe Castro López publicó dos videos en su perfil de Facebook denunciando la pesca ilegal de lisa por parte de varias embarcaciones ‘sardineras’ que ingresaron al área costera de la Isla Las Copas.

Los videos fueron publicados el 10 de diciembre, y en el primero, con duración de dos minutos y 32 segundos, se observa un barco cargando lisa para después traspasar la carga a otro.

“Aquí los sardineros cargando de pura lisa. Aquí afuerita de Las Copas. Les preguntamos ahorita y dicen que es pesca de accidental, pero no creo, porque todos los años vienen en las mismas fechas en que se veda la lisa. Y nosotros, como pangueros, pues los vemos nomás, y no le tiramos porque no nos reciben, pero a ellos sí”, se le escucha decir.

“¡Miren! ¡Llevándose la lisa, y las autoridades no hacen nada! Allá nos andan perjudicando a nosotros en la bahía y aquí estos barcos llenando de pura lisa... Anel se llama el (barco) que cargó, le está pasando carga a otro, y ahí se quedó uno esperando para que lo llenen también, y acá afuera está otro levantando”.