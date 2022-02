Desaparición de la ‘cuota liga’ es cosa juzgada y ya no regresa, celebra Morena Agropecuaria

GUASAVE. _ Aunque la Liga de Comunidades Agrarias está tratando de revertir la desaparición de la llamada “cuota liga”, el Gobernador Rubén Rocha ya dijo que no se descontará más a los productores por eso concepto y por lo tanto es cosa juzgada, manifestó Ignacio Leal García.

El dirigente estatal de Morena Agropecuaria consideró que el intento de la organización filial al PRI de revivir ese descuento es el último coletazo de ese “dragón”.

“Ese tema está finiquitado ya, Rocha ya dijo que eso se caía, pero el que la quiera pagar, si alguien la quiere pagar, pues que la pague. Yo no me quiero meter mucho porque eso ya se cayó, no hay nada qué hacer”, comentó.

El líder campesino dijo que los dirigentes de la LCA tienen el derecho de acudir ante las instancias que crean convenientes y checar a los productores si quieren que le reactiven esos descuentos que les hacían sin su consentimiento.

La “cuota liga” fue un acuerdo administrativo pactado en 1993 mediante el cual se le descontaba un 12.5 por ciento adicional a lo que pagaba por el impuesto predial rústico, para apoyar a la Liga de Comunidades Agrarias, filial del PRI. El descuento se aplicaba de manera universal a todos los productores, aunque no fueran militantes o simpatizantes de ese partido y representaba alrededor de 20 millones de pesos anuales.

“Nosotros no recibimos nada, aquí todo lo que se hace, se hace de coperacha y vamos para adelante, nosotros no vivimos de eso, entre menos compromisos tengas con los gobiernos, es mejor. No me gusta eso”, aseveró Leal García.

Subrayó que en Morena Agropecuaria el que quiere y el que puede aportar lo hace y el que no quiere se le respeta.

“Aquí no se fuerza a nadie, nosotros estamos para servirle a todos los productores y el que quiera aportar, bien, y el que no, no hay ningún problema, todo el tiempo la gestión así ha sido, aquí no es a ‘chaleco’, con lo que la gente nos quiera ayudar”, sostuvo.

El líder de Morena Agropecuaria aclaró que no solo la LCA se sostenía de esas cuotas, ya que son alrededor de 16 organizaciones agrícolas las que se beneficiaban de ese descuento arbitrario en contra de los productores.