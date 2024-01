A la fecha, la Presidenta Municipal de Navolato, Margoth Urrea Pérez, desconoce qué pasó con la lista de candidatos designados por Morena para representarnos en el proceso electoral 2024.

El 15 de enero era el plazo límite para que Morena Nacional publicara la lista de los resultados del proceso interno de selección de candidatos para las elecciones del 2 de junio; sin embargo, no se ha hecho pública.

“No tengo conocimiento de eso, la verdad no he preguntado, no le he preguntado a nuestro dirigente estatal, pero yo creo que los tiempos son muy precisos y ellos sabrán cuándo van a conocer la lista de las personas que queden en los municipios y en el estado para ser los próximos candidatos”,

Ante ello, la Alcaldesa reiteró que aspira a la reelección para encabezar nuevamente el Ayuntamiento de Navolato en la administración 2024-2027.

También, se mostró respetuosa de los tiempos y decisiones de las autoridades de su partido.

“Sí tengo aspiraciones con la reelección pero soy muy institucional, muy disciplinada ante mi partido, y lo que el partido decida yo lo respeto y yo trabajo para el partido Morena”, dijo Urrea Pérez.

Indicó que miembros de su gabinete comparten la aspiración por ejercer un cargo político del 2024 al 2027.

“Estamos en el mismo sentido, todos estamos dentro del proceso interno del partido de Morena porque como lo mencionaron es el proceso interno de nuestro partido y la decisión que tome el partido, la ciudadanía, con las consultas ciudadanas que se va a hacer, yo creo que todos los vamos a respetar”, comentó.